Odir Fernández exhorta a un nuevo gabinete de gobierno con "sólida formación académica"

Tegucigalpa, Honduras.- El rector de la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, reconoció la amplia participación ciudadana en las elecciones del 30 de noviembre y llamó a respetar los resultados que emitan las autoridades electorales.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, antes Twitter, el académico destacó el comportamiento cívico del electorado y subrayó la importancia de garantizar transparencia y estabilidad democrática hasta el final del proceso electoral
“El pueblo hondureño dio ayer, 30 de noviembre, una muestra ejemplar de civismo al acudir masivamente a las urnas. Honramos esa voluntad soberana y hacemos un llamado firme a que los resultados sean respetados”, expresó.
Fernández instó al candidato ganador a asumir con responsabilidad el mandato y “sanar heridas, unir a la nación y encaminar la reconstrucción de Honduras desde el diálogo y el respeto”.
Fernández también exhortó a que el próximo gabinete de gobierno esté integrado por profesionales con formación académica sólida y capacidad técnica.
Enfatizó que el país requiere del talento especializado, particularmente de quienes se han formado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía, a los actores políticos y al Consejo Nacional Electoral (CNE) a actuar con responsabilidad y respeto a los resultados oficiales.