Odir Fernández exhorta a un nuevo gabinete de gobierno con "sólida formación académica"

Tegucigalpa, Honduras.- El rector de la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, reconoció la amplia participación ciudadana en las elecciones del 30 de noviembre y llamó a respetar los resultados que emitan las autoridades electorales.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, antes Twitter, el académico destacó el comportamiento cívico del electorado y subrayó la importancia de garantizar transparencia y estabilidad democrática hasta el final del proceso electoral

“El pueblo hondureño dio ayer, 30 de noviembre, una muestra ejemplar de civismo al acudir masivamente a las urnas. Honramos esa voluntad soberana y hacemos un llamado firme a que los resultados sean respetados”, expresó.