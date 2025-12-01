Del primer lugar en primarias en Choluteca a quedar fuera: esposo de Rixi Moncada en elecciones generales

Enrique Eduardo Arias Guillén, esposo de la candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, quedó rezagado en los resultados preliminares para diputado en el departamento de Choluteca, pese a haber sido el candidato más votado de su partido en las pasadas elecciones primarias.
Arias, coordinador del movimiento Pueblo Organizado en Resistencia (POR), obtuvo 14,451 marcas en las primarias de Libre, cifra que lo perfilaba como uno de los favoritos para ocupar una curul en el próximo Congreso Nacional.
Su desempeño lo posicionó como líder del partido en ese proceso interno.
"Estamos listos para construir la segunda victoria de nuestro Partido Libre junto al Pueblo Organizado en Resistencia. Trabajaremos en la región sur para garantizar el triunfo de nuestra próxima presidenta Rixi Moncada", expresó en marzo en una publicación en redes sociales mientras preparaba su candidatura general.
Sin embargo, con el 55.87 % de las actas procesadas, Arias suma 7,208 votos y se ubica en la posición 28 de los aspirantes a diputado por Choluteca, departamento que solo dispone de nueve escaños legislativos.
Al cierre de 10,701 actas escrutadas, mantiene 7,208 votos, quedando relegado y fuera del Congreso Nacional. Unos 500 votos lo separan de alcanzar un puesto.
No es la primera vez que Arias queda fuera de una curul. En 2021 también compitió por una diputación, pero no logró ubicarse entre los nueve elegidos por Choluteca.
En medio del escrutinio, Rixi Moncada pidió a sus seguidores mantener la movilización y vigilar el proceso.
"Agradecida con el Partido Libre y nuestro pueblo, que masivamente salió a votar por mi propuesta de reforma económica y democrática. Les solicito mantenernos en pie de lucha hasta obtener los resultados finales con el 100 % de las actas presidenciales, alcaldías y diputaciones", publicó en sus redes.
En Choluteca compiten 45 candidatos para las nueve diputaciones disponibles. Este domingo 30 de noviembre se celebraron las elecciones generales 2025, en las que 6.5 millones de hondureños estaban habilitados para votar y elegir presidente, 128 diputados, 298 alcaldías y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.