Fiscal general afirma que el MP "estará vigilante" tras los comicios en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El fiscal general Johel Zelaya llamó este lunes a respetar la voluntad popular expresada en las elecciones generales del 30 de noviembre, al asegurar que el Ministerio Público (MP) se mantendrá vigilante del proceso y continuará ejerciendo sus atribuciones constitucionales.

"La voluntad del pueblo hondureño debe respetarse, y estaremos vigilantes para que la decisión expresada en las urnas sea respetada", indicó en un pronunciamiento difundido en sus redes sociales.

Zelaya expresó que el MP ha sido históricamente garante del desarrollo de los procesos electorales y reiteró que la institución "continúa su labor, ejerciendo la acción penal que la Constitución de la República le confiere de defender los intereses de la sociedad", mientras avanza el conteo oficial de votos del Consejo Nacional Electoral (CNE).