Fiscal general afirma que el MP "estará vigilante" tras los comicios en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El fiscal general Johel Zelaya llamó este lunes a respetar la voluntad popular expresada en las elecciones generales del 30 de noviembre, al asegurar que el Ministerio Público (MP) se mantendrá vigilante del proceso y continuará ejerciendo sus atribuciones constitucionales.
"La voluntad del pueblo hondureño debe respetarse, y estaremos vigilantes para que la decisión expresada en las urnas sea respetada", indicó en un pronunciamiento difundido en sus redes sociales.
Zelaya expresó que el MP ha sido históricamente garante del desarrollo de los procesos electorales y reiteró que la institución "continúa su labor, ejerciendo la acción penal que la Constitución de la República le confiere de defender los intereses de la sociedad", mientras avanza el conteo oficial de votos del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El país acudió el domingo 30 de noviembre a las urnas para elegir a las autoridades del periodo 2026-2030: presidente, 128 diputados, 298 alcaldes y 20 representantes al Parlamento Centroamericano. En esta jornada estaban habilitados 6.5 millones de hondureños.
A medida que avanza el escrutinio, la contienda presidencial se ha vuelto más estrecha. Hasta las 10:52 AM de este lunes, Nasry Asfura (Partido Nacional) encabezaba los resultados con 735,703 votos, seguido por Salvador Nasralla (Partido Liberal) con 731,527 sufragios y Rixi Moncada (Libre) con 352,836.
Sin embargo, el margen entre los dos primeros candidatos se redujo drásticamente hacia el mediodía. A las 12:03 M, los datos preliminares del CNE ubicaron a Asfura con el 39.91 % de los votos (749,022 sufragios) y a Nasralla con el 39.89 % (748,507), una diferencia de apenas 515 votos, lo que mantiene el escenario altamente competitivo.