  1. Inicio
  2. · Honduras

CNE alcanza unanimidad en distribución de Consejos Electorales Departamentales y Municipales

El Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa con el cumplimiento del cronograma electoral, informó su consejera presidenta Ana Paola Hall

  • 24 de septiembre de 2025 a las 18:39
CNE alcanza unanimidad en distribución de Consejos Electorales Departamentales y Municipales

Ana Paola Hall, consejera presidenta del CNE.

 Foto: Redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- La Consejera Presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, informó a través de su cuenta en X que se alcanzó la unanimidad en la distribución de los Consejos Electorales Departamentales y Municipales, un paso clave en la preparación de los próximos comicios en Honduras.

“Hemos logrado unanimidad de votos en la distribución de los Consejos Electorales Departamentales y Municipales. ¡Continuamos avanzando firmes hacia la meta: Elecciones Generales limpias, transparentes y confiables!”, escribió la funcionaria en la red social.

CNE aprueba 16 nuevos centros de votación para los comicios generales

Con este acuerdo, el CNE busca fortalecer la confianza ciudadana en el proceso electoral y garantizar que las Elecciones Generales se desarrollen bajo principios de transparencia y legitimidad.

Otros avances

El pasado 21 de septiembre, Hall informó que el organismo continúa con el cumplimiento del cronograma rumbo a las Elecciones Generales, pese a los cuestionamientos de sectores sociales que señalan que el reglamento de observación electoral contraviene estándares internacionales.

A través de su cuenta de X, Hall destacó la aprobación de 29 solicitudes de observación electoral, tanto nacionales como internacionales, además de la aceptación de invitaciones a misiones extranjeras.

También anunció que se recibieron ofertas para la impresión de actas, papeletas y demás documentos que serán utilizados en los comicios.

CNE acredita a 29 organizaciones como observadoras para elecciones

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias