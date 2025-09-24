CNE alcanza unanimidad en distribución de Consejos Electorales Departamentales y Municipales

Tegucigalpa, Honduras.- La Consejera Presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, informó a través de su cuenta en X que se alcanzó la unanimidad en la distribución de los Consejos Electorales Departamentales y Municipales, un paso clave en la preparación de los próximos comicios en Honduras.
“Hemos logrado unanimidad de votos en la distribución de los Consejos Electorales Departamentales y Municipales. ¡Continuamos avanzando firmes hacia la meta: Elecciones Generales limpias, transparentes y confiables!”, escribió la funcionaria en la red social.
Con este acuerdo, el CNE busca fortalecer la confianza ciudadana en el proceso electoral y garantizar que las Elecciones Generales se desarrollen bajo principios de transparencia y legitimidad.
Otros avances
El pasado 21 de septiembre, Hall informó que el organismo continúa con el cumplimiento del cronograma rumbo a las Elecciones Generales, pese a los cuestionamientos de sectores sociales que señalan que el reglamento de observación electoral contraviene estándares internacionales.
A través de su cuenta de X, Hall destacó la aprobación de 29 solicitudes de observación electoral, tanto nacionales como internacionales, además de la aceptación de invitaciones a misiones extranjeras.
También anunció que se recibieron ofertas para la impresión de actas, papeletas y demás documentos que serán utilizados en los comicios.