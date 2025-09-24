CNE alcanza unanimidad en distribución de Consejos Electorales Departamentales y Municipales

Tegucigalpa, Honduras.- La Consejera Presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, informó a través de su cuenta en X que se alcanzó la unanimidad en la distribución de los Consejos Electorales Departamentales y Municipales, un paso clave en la preparación de los próximos comicios en Honduras. “Hemos logrado unanimidad de votos en la distribución de los Consejos Electorales Departamentales y Municipales. ¡Continuamos avanzando firmes hacia la meta: Elecciones Generales limpias, transparentes y confiables!”, escribió la funcionaria en la red social.

Con este acuerdo, el CNE busca fortalecer la confianza ciudadana en el proceso electoral y garantizar que las Elecciones Generales se desarrollen bajo principios de transparencia y legitimidad.

Otros avances