Firma auditora advierte retrasos en revisión de sistemas por falta de coordinación

En una comunicación dirigida al pleno de consejeros, la empresa señaló que la indefinición del mecanismo de trabajo solicitado por el organismo electoral ha impedido el acceso a planes y datos esenciales de los proveedores, lo que obstaculiza la revisión técnica de los sistemas .

Tegucigalpa, Honduras.- La firma auditora CGTS Corp alertó al Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre los retrasos en la ejecución de la auditoría externa a los sistemas de Biometría, sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) , Divulgación y Escrutinio que serán utilizados en las elecciones generales .

La firma recordó que los pliegos de condiciones y contratos ya establecen los mecanismos de trabajo y estándares internacionales aplicables, entre ellos los planes de auditoría, pruebas técnicas y la participación de personal especializado.

No obstante, CGTS indicó que aún no ha recibido información clave ni la designación del miembro de la comisión de seguimiento, lo que ha retrasado la verificación de los procesos y la posibilidad de emitir resultados confiables.

A pesar de las dificultades, la empresa instó al CNE a tomar decisiones urgentes que permitan el acceso a los insumos requeridos y avanzar de manera eficiente con la auditoría.

CGTS Corp reafirmó que su labor se sustenta en principios de ética, independencia y estándares internacionales, garantizando resultados veraces y confiables para fortalecer la transparencia del proceso electoral.