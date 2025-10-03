Desmienten supuesta renuncia de Blanca Laínez, directora electoral del CNE

Tegucigalpa, Honduras.- Ante los rumores de la supuesta renuncia de Blanca Laínez, directora electoral en el Consejo Nacional Electoral (CNE), la presidenta consejera Ana Paola Hall desmintió esta versión.
Después de realizarse la impresión de la primera papeleta electoral para las elecciones generales pactadas para el 30 de noviembre, Hall aclaró que Laínez sigue en sus funciones en el órgano electoral.
"La directora electoral no renunció. Blanca Laínez, querida amiga además de su servidora, casi mi hermana, mi familia. Con mucha alegría está hoy acompañándonos en este evento", declaró ante periodistas de distintos medios de comunicación.
El pasado 1 de octubre, trascendió la noticia de que la funcionaria Laínez dimitió de su cargo a menos de dos meses de celebrarse los comicios en los que los hondureños elegirán a sus próximas autoridades para el período 2026-2030.
Según medios locales, Laínez dejaría su cargo por problemas de maltrato psicológico sistemático, amenazas y acoso laboral por parte de otro funcionario del órgano electoral.
De igual forma, trascendió que la directora electoral interpuso su renuncia desde hace tres meses atrás, pero que no se realizó una denunncia formal detallando las razones sobre el abandono de su cargo.
Durante este año electoral, el CNE ha atravesado crisis internas, las cuales han causado incertidumbre en la ciudadanía sobre si habrán elecciones.
El mes de julio fue uno de los más críticos ante el retraso de actividades contempladas en el cronograma electoral, tal como lo era la adjudicación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Ante los desacuerdos entre los consejeros y el avance del tiempo, Ana Paola Hall había anunciado que ponía a disposición su cargo. Esta decisión debía ser aprobada o denegada por el Congreso Nacional. Al final, Hall continuó con sus labores en el CNE.
La situación se ha apaciguado y el CNE ha continuado con sus labores. Para este viernes, se contempla la adjudicación para el servicio de conectividad, al igual que la publicación del pliegue de condiciones para contratar el servicio de transporte que movilizará las maletas electorales.