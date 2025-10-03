Eliseo Castro tilda de traidor a Kenneth Melhado: "No se puede servir a dos bandos"

Tegucigalpa, Honduras.- Eliseo Castro, candidato a alcalde del Distrito Central por el Partido Liberal, cuestionó fuertemente a Kenneth Melhado, quien lo acompañaba en la fórmula municipal como vicealcalde.
Melhado había expresado en meses anteriores su apoyo a la candidatura de Jorge Aldana, el candidato a la reelección en la alcaldía con el Partido Libertad y Refundación, algo que no gustó a Castro y dentro del Partido Liberal.
Ante ello, Eliseo Castro anunció que Kenneth Melhado ya no sería su candidato a vicealcalde y sería sustituido por Juan Gerardo Facussé.
“Por traidor se quedó sin el santo ni la limosna. Kenneth Melhado traicionó al Partido Liberal, se declaró abiertamente militante de Libre. No se puede servir a dos bandos. La coherencia es un deber con el pueblo”, indicó.
En tanto, Kenneth Melhado afirmó que sacarlo de la fórmula municipal es un "golpe duro a la democracia" y acusó a Castro de "hacerle el trabajo sucio a Juan Diego Zelaya, porque saben que ambos tienen pocas posibilidades".
En julio pasado se anunció la alianza de Melhado con el alcalde y candidato a la reelección por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Aldana.
El joven confirmó que se sumó al proyecto municipal de Aldana, asegurando que se mantendría en el Partido Liberal, pero, tomó esta decisión porque en el Partido Liberal "hay personas que se creen dueños del partido".
Aclaró -en su momento- que su respaldo es únicamente en el nivel municipal: "No me puedo comprometer con el tema presidencial ni de diputados, pero sí a nivel municipal. El alcalde Aldana ha sido un caballero, nos ha abierto las puertas e integrado a nuestros equipos de trabajo, los cuales fueron marginados en el Partido Liberal, especialmente dentro de la corporación municipal", afirmó.
Ahora, tras saberse fuera de la fórmula del Partido Liberal para la alcaldía de la capital, advirtió: "vamos a usar los instrumentos legales para que podamos solucionar esta situación".