Eliseo Castro tilda de traidor a Kenneth Melhado: "No se puede servir a dos bandos"

Tegucigalpa, Honduras.- Eliseo Castro, candidato a alcalde del Distrito Central por el Partido Liberal, cuestionó fuertemente a Kenneth Melhado, quien lo acompañaba en la fórmula municipal como vicealcalde. Melhado había expresado en meses anteriores su apoyo a la candidatura de Jorge Aldana, el candidato a la reelección en la alcaldía con el Partido Libertad y Refundación, algo que no gustó a Castro y dentro del Partido Liberal.

Ante ello, Eliseo Castro anunció que Kenneth Melhado ya no sería su candidato a vicealcalde y sería sustituido por Juan Gerardo Facussé. "Por traidor se quedó sin el santo ni la limosna. Kenneth Melhado traicionó al Partido Liberal, se declaró abiertamente militante de Libre. No se puede servir a dos bandos. La coherencia es un deber con el pueblo", indicó. En tanto, Kenneth Melhado afirmó que sacarlo de la fórmula municipal es un "golpe duro a la democracia" y acusó a Castro de "hacerle el trabajo sucio a Juan Diego Zelaya, porque saben que ambos tienen pocas posibilidades".