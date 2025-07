¿Quién es Kenneth Melhado, candidato a vicealcalde liberal que se unió a Jorge Aldana?

Desde la oscuridad, algunos miembros del Partido Liberal están negociando a mis espaldas la candidatura a la vicealcaldía del Distrito Central, como si fuera una mercancía. Quieren cambiar principios y valores por dinero. No lo vamos a permitir. La política no puede seguir siendo un mercado. No se equivoquen: el cargo es del pueblo, y solo el pueblo tiene el derecho de decidir quién lo representa”, escribió en su cuenta de X.