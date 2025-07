“Se creen dueños del partido y no nos abren espacios”: Kenneth Melhado respaldará candidatura de Jorge Aldana

Kenneth confirmó este domingo que se ha sumado al proyecto municipal de Aldana, asegurando que no ha renunciado al Partido Liberal , pero que tomó esta decisión porque en el Partido Liberal "hay personas que se creen dueños del partido".

Melhado señaló que su decisión:"Es porque no nos abren espacios. Hay liberales con décadas de trayectoria que seguimos siendo excluidos. Llegaron unos pocos y creen que son dueños del partido, que tienen el control y que ellos deciden. Pero el Partido Liberal debería ser un partido abierto", aseveró.

Aclaró que su respaldo es únicamente en el nivel municipal: "No me puedo comprometer con el tema presidencial ni de diputados, pero sí a nivel municipal. El alcalde Aldana ha sido un caballero, nos ha abierto las puertas e integrado a nuestros equipos de trabajo, los cuales fueron marginados en el Partido Liberal, especialmente dentro de la corporación municipal", afirmó.

“No he abandonado el Partido Liberal, sigo siendo candidato. Lo que queremos es que quienes saquearon la AMDC, quienes nos heredaron el Trans 450, no regresen”, declaró.

Eliseo Castro, candidato a alcalde por el Partido Liberal, reaccionó diciendo que no le sorprende la decisión de Melhado. “No me toma por sorpresa esa iniciativa de él. No ha trabajado en la campaña ni siquiera durante las internas”, expresó.

Eliseo reconoció que se integró al movimiento ganador liderado por Salvador Nasralla apenas 30 días antes de las internas, pero logró ganar su candidatura con el respaldo liberal.

Agregó que una deslealtad de ese tamaño repercute en el partido. Sin embargo, el Partido Liberal hará uso de sus recursos.

En su cuenta de X (antes Twitter), Castro escribió: “Algunos han tomado otro rumbo, guiados por intereses ajenos a los ideales que alguna vez defendieron. Les deseamos suerte... porque la van a necesitar. Nosotros seguimos con paso firme, con dignidad, propuestas claras y el respaldo inquebrantable del pueblo.”