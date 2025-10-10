Cada 28 horas una mujer es asesinada en Honduras, alerta el Conadeh

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos 1.780 mujeres fueron asesinadas, muchas de ellas jóvenes, en Honduras entre 2020 y septiembre de 2025, lo que significa una víctima cada 28 horas, informó este jueves el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), que lamentó la alta impunidad que persiste en estos casos.

Durante este período, los departamentos de Francisco Morazán (370), Cortés (342) y Olancho (177) concentran aproximadamente el 50 % de los casos, lo que refleja un patrón de violencia especialmente grave en estas regiones del país.

Del total de mujeres asesinadas en los últimos 69 meses, 850 casos (47,7 %) se registraron entre diciembre de 2022 y septiembre de 2025, en el marco del estado de excepción parcial implementado para reducir los índices de violencia en el país.

La coordinadora de la Defensoría de la Mujer del Conadeh, Aurora Rueda, dijo que la muerte violenta constituye la máxima violación a los derechos humanos de las mujeres, reflejando una sociedad que aún no garantiza su vida y seguridad, así como la persistente desigualdad y discriminación de género.