Dos al hilo y el mismito día, este general no aprende, hombre

DOS. Otra vez Roosevelt y, esta vez, dos en un mismo día. Temprano volvió a meter la cuchara en el proceso electoral -a través de su enlace- y, no bastándole con eso, le negó el Campo de Parada Marte al CNE. Vale que está a “disposición”.

JEFA. Hombre, alguien debería poner en su sitio a estos señores, empezando por el activista enchapado, ya que su jefa, la comandante general, no lo hace. La que calla...

MARTE. El CNE le pidió prestado el Campo de Parada Marte al tal Roosevelt para estacionar los vehículos que serán usados el 30-N y, qué creen. La respuesta ha sido un no rotundo porque están poniendo foquitos navideños. ¡Habrase visto!

ENLACE. Más temprano, el enlace verde olivo con el CNE, que seguro no hace nada sin el aval de RH, publicó en las redes oficiales de las Fuerzas Armadas que hay un despelote con la impresión de las papeletas.

TEMAS. Tuvo que volver a salir APH a pedirles que se callen el pico, que dejen de opinar y de inmiscuirse en asuntos que no les competen y que los temas electorales son de competencia exclusiva del CNE.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

JEFAS. Este es el segundo llamado, porque ya, en una ocasión, habían mandado a callar a RH, pero no entienden. Bueno, lo cierto es que los pobres solo reciben órdenes de sus dos jefas.

PGR. Tiene su valor esa dupla de la PGR de demandar a casi un centenar de diputados, si esos son más ilegales que un billete de a 15, y presos deberían de estar junto a su jefe, Rasel.

VISA. Vale que el 25 de enero, el mismo día de la instalación del nuevo Congreso, ni el fiscal de juguete ni los dos usurpadores de la PGR tocarán tablita. Y la bulla es que luego van soplando sin visa.

30-N. Derogado el estado de “decepción”, por la mayoría de los diputados, así es que, cualquier acción el 30-N de los chepos de “vamos bien” o de los chafas de RH, será completamente ilegal.

CATAR. Todo un batallón de la presunta “Secretaría de Transparencia” va soplando para Catar. Vale que también va Johel Zelaya y él, a lo menor, sacará la cara por Honduras en la lucha contra la corrupción. Ja...je...ji...jo...ju...

EMPLEO. Anabel y compañía llaman a la “people” a votar por políticas que generen empleo, inversión y seguridad jurídica, todo lo contrario de lo que ha hecho -porque ella es la que gobierna- y promete seguir haciendo la Moncha.

TPS. Un pequeño respiro para los pobres tepesianos, gracias a su propio esfuerzo, porque el gobierno de la Ramona no ha movido un dedo.