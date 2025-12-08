Juan Diego Zelaya insiste en el conteo total de votos y pide transparencia en el cierre del proceso electoral

Tegucigalpa, Honduras.-El candidato a la alcaldía del Distrito Central por el Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, reiteró este lunes 8 de diciembre, su llamado a que se cuenten todos los votos de todas las actas, destacando que la prioridad debe ser garantizar transparencia y certeza para la ciudadanía.

Zelaya explicó que, por ahora, están a la espera de que el sistema termine de cargar la totalidad de las actas para poder ofrecer una actualización conjunta. Una vez concluido ese paso, iniciará el escrutinio especial, un proceso que, según detalló, comprenderá aproximadamente 441 actas.

“Vamos a esperar que terminen de cargar todas estas actas en el sistema, para poder hacer una actualización en conjunto. Luego, lo que queda es el escrutinio especial”, afirmó el aspirante nacionalista, al subrayar que esta etapa definirá los resultados con mayor precisión.