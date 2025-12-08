Elecciones en San Antonio de Flores culminan con calma tras suspensión previa

El Paraíso, Honduras.- Las elecciones en San Juan de Flores, en el departamento de El Paraíso, se celebraron el pasado domingo 7 de diciembre, después de que la jornada electoral fuera suspendida el pasado 30 de noviembre fuera suspendida por problemas técnicos.

La actividad se desarrolló en un ambiente de calma, con la participación ordenada de los votantes, observadores y la presencia de agentes de la Policía Nacional y Policía Militar, que supervisaron el proceso.

El retraso en la realización de las elecciones se debió a dificultades en la instalación de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), ya que ninguna de las 17 mesas pudo abrir en la fecha original.

Además, denunciaron irregularidades relacionadas con presunto tráfico de credenciales de miembros de mesas electorales, lo que contribuyó a la suspensión.

La decisión de reprogramar la votación fue tomada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en cumplimiento de la ley, que establece que solo casos de fuerza mayor justifican la suspensión. La nueva fecha fue fijada para garantizar un proceso transparente y ordenado.