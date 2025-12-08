Elecciones en San Antonio de Flores culminan con calma tras suspensión previa

El Paraíso, Honduras.- Las elecciones en San Juan de Flores, en el departamento de El Paraíso, se celebraron el pasado domingo 7 de diciembre, después de que la jornada electoral fuera suspendida el pasado 30 de noviembre fuera suspendida por problemas técnicos.
La actividad se desarrolló en un ambiente de calma, con la participación ordenada de los votantes, observadores y la presencia de agentes de la Policía Nacional y Policía Militar, que supervisaron el proceso.
El retraso en la realización de las elecciones se debió a dificultades en la instalación de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), ya que ninguna de las 17 mesas pudo abrir en la fecha original.
Además, denunciaron irregularidades relacionadas con presunto tráfico de credenciales de miembros de mesas electorales, lo que contribuyó a la suspensión.
La decisión de reprogramar la votación fue tomada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en cumplimiento de la ley, que establece que solo casos de fuerza mayor justifican la suspensión. La nueva fecha fue fijada para garantizar un proceso transparente y ordenado.
Nuevo proceso
Afortunadamente, el ambiente del nuevo proceso en los centros de votación fue pacífico. Según informaron las autoridades de Danlí, más de 6,000 ciudadanos acudieron a votar en las 17 JRV habilitadas.
Por su parte, el presidente del Consejo Departamental Electoral, David Abraham Amador, destacó que, a pesar de los obstáculos, los comicios se han desarrollado de manera correcta en el único centro urbano, José Trinidad Caballas, y que la participación ha sido buena en un municipio que, aunque pequeño, tiene un peso importante en las elecciones nacionales.
El proceso en San Antonio de Flores además tiene un carácter decisivo, ya que puede influir en los resultados presidenciales, dado que cada voto cuenta en esta contienda cerrada.
Hasta ahora, la tendencia indica que el candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, lleva la delantera, con casi el 99.02 % de las actas procesadas y una diferencia de más de 220 votos sobre su contendiente, según el recuento oficial.