Partido Nacional ofrece revisión total de votos para garantizar transparencia

Tegucigalpa, Honduras.- La candidata a designada presidencial del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, aseguró que la institución política está dispuesta a revisar el proceso electoral en todas sus fases, incluyendo el conteo acta por acta y voto por voto, para demostrar un resultado transparente.
Mejía afirmó que el partido de la estrella solitaria busca “darle garantía y certeza al pueblo hondureño”, al señalar que cuentan con las actas que, según dijo, respaldan el resultado final a favor de su institución.
Reiteró que no existe fundamento para hablar de “actas infladas”, puesto que todos los partidos: Liberal, Nacional, Libre, Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), y partido Democracia Cristiana, tuvieron representación en cada mesa receptora.
La dirigente nacionalista reconoció que existen inconsistencias en algunos documentos, aunque aclaró que "esto es normal en todo proceso electoral y que se cuenta con los mecanismos legales necesarios para atenderlas sin desacreditar el proceso". Consideró que cuestionar el escrutinio sin pruebas sería “darle oxígeno” al Partido Libertad y Refundación.
Mejía también pidió a la empresa encargada que agilicé de la transmisión de datos, señalando que la incertidumbre afecta tanto a la población como a las mismas instituciones.
La candidata hizo un llamado a la tranquilidad, dirigiéndose especialmente a la militancia del Partido Nacional, que -según dijo- ha estado ansiosa por celebrar, aunque manifestó que "respetarán a los competidores que han presentado dudas y darán espacio para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) emita su veredicto final".