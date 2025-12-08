Partido Nacional ofrece revisión total de votos para garantizar transparencia

Tegucigalpa, Honduras.- La candidata a designada presidencial del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, aseguró que la institución política está dispuesta a revisar el proceso electoral en todas sus fases, incluyendo el conteo acta por acta y voto por voto, para demostrar un resultado transparente.

Mejía afirmó que el partido de la estrella solitaria busca “darle garantía y certeza al pueblo hondureño”, al señalar que cuentan con las actas que, según dijo, respaldan el resultado final a favor de su institución.

Reiteró que no existe fundamento para hablar de “actas infladas”, puesto que todos los partidos: Liberal, Nacional, Libre, Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), y partido Democracia Cristiana, tuvieron representación en cada mesa receptora.