Partido Liberal respalda a Nasralla y define cuál es su única voz oficial

Tegucigalpa, Honduras.-El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (PLH) adoptó una serie de acuerdos orientados a fortalecer la unidad interna del partido, respaldar a su candidato presidencial y garantizar una comunicación institucional ordenada con su militancia.

De acuerdo con el comunicado oficial dado a conocer tras una sesión, el órgano de dirección liberal resolvió “otorgar un voto de confianza al candidato presidencial”, al considerar que “es la persona que el pueblo hondureño ha manifestado en las urnas como quien debe gobernar la República de Honduras".

Asimismo, el PL reafirmó la importancia de la cohesión interna al señalar que se promoverá “el respeto mutuo entre todos los liberales”, ampliando el concepto de unidad como un principio “incluyente, participativo y solidario”, con el objetivo de fortalecer la cohesión dentro del partido.

Según detalla el documento emitido por el Consejo Central Ejecutivo, como parte de las decisiones adoptadas, se hará el nombramiento de comisiones de trabajo y de diálogo, las cuales tendrán como propósito sostener "pláticas constructivas que permitan alcanzar consensos amplios", en beneficio del fortalecimiento institucional y la defensa del voto presidencial y de los demás niveles electivos. El Partido Liberal aclaró que toda comunicación oficial dirigida a la militancia liberal deberá realizarse exclusivamente a través de la Secretaría de Comunicaciones, con el fin de garantizar "un mensaje institucional, ordenado y veraz".