¿Qué es y cuáles son los síntomas de la influenza A/H3N2 que podría ingresar a Honduras?

La Secretaría de Salud de Honduras (Sesal) alertó ante la posible entrada al país del virus de influenza A tipo H3N2 subclado K (J.2.4.1), tras una alerta emitida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Esto es lo que se sabe.
La influenza A/H3N2 es un subtipo del virus de la influenza A, conocido por provocar brotes estacionales de gripe con síntomas intensos, especialmente en poblaciones vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
Este virus circula cada año en distintas regiones del mundo y suele presentar mutaciones frecuentes, lo que dificulta que el sistema inmunológico lo reconozca fácilmente. De acuerdo con la información oficial, los países que han reportado casos de esta nueva variante son Reino Unido, Alemania, España, Francia, Italia y México.
La influenza A/H3N2 se transmite principalmente por gotas respiratorias que se expulsan al toser, estornudar o hablar, así como por el contacto con superficies contaminadas y luego tocarse la boca, nariz u ojos.
Entre los síntomas más comunes se encuentran la fiebre alta repentina, dolor de cabeza intenso, dolor muscular y articular, escalofríos, cansancio extremo y malestar general.
También puede presentarse tos seca persistente, dolor de garganta, congestión nasal y, en algunos casos, náuseas, vómitos o diarrea, especialmente en niños.
¿Qué lo diferencia de un resfriado común? La influenza A/H3N2 suele provocar síntomas más severos y una recuperación más prolongada, que puede extenderse por una o dos semanas.
Las complicaciones asociadas a este virus incluyen neumonía, bronquitis, sinusitis, infecciones del oído y el empeoramiento de enfermedades preexistentes como diabetes, asma o problemas cardíacos.
Las personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, niños pequeños y pacientes inmunodeprimidos tienen un mayor riesgo de desarrollar cuadros graves que pueden requerir hospitalización.
Como parte de las medidas preventivas que se harán en el territorio nacional, se recomendó reforzar la vigilancia epidemiológica en puntos de entrada al país, especialmente en viajeros que presenten síntomas respiratorios.
La Secretaría de Salud también solicitó al personal de aerolíneas, aduanas y migración notificar de inmediato cualquier caso sospechoso, así como activar planes de contingencia y los Comités Operativos de Emergencia en Salud en los aeropuertos.
Para prevenir contagios, las autoridades recomiendan vacunarse, lavarse las manos con frecuencia, usar mascarilla ante síntomas respiratorios y mantener ventilados los espacios cerrados.