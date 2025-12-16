Colectivos de Libre mantienen presencia frente a Infop pese a desalojo de la Policía Nacional

Pese haber sido desalojados por la Policía Nacional, los colectivos de Libre regresaron a las instalaciones del Infop, donde está instalado el Centro Logísticos Electoral (CLE), para seguir con las protestas convocadas por su coordinador, Manuel Zelaya Rosales.
Los simpatizantes de Libertad y Refundación gritaban "Fuera Cossette".
Asimismo, algunos simpatizantes mostraron su apoyo al alcalde Jorge Aldana, quien afirma ganó las elecciones.
Desde el domingo 14 de diciembre, los colectivos de Libre fueron llamados a la insurrección por parte del expresidente Zelaya y a no respetar los resultados de las Elecciones Generales del 30 de noviembre.
Las protestas a las afueras del Centro Logístico también ha provocado atrasos en el inicio del escrutinio especial a nivel presidencial.
"Xiomara se queda"; "No a la injerencia" decía algunos de los rótulos colocados en el portón por los colectivos.
Los señalamientos en contra de las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, también se hicieron sentir por los protestantes, al llamarlas "delincuentes".
Las manifestaciones continúan también luego que la presidenta Xiomara Castro convocara a manifestaciones tras afirmar que se está gestando un golpe de estado contra su gobierno.
Simpatizantes de Libre también se encuentran apoyando y respaldando a Aldana en el campamento que instaló a las afueras del Infop.
Los colectivos de Libertad y Refundacíón se mantienen en protestas, luego que la presidenta hondureña afirmó que recibió información de inteligencia en la que el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado busca volver al país para proclamar al nuevo presidente de la nación.
Los colectivos de Libre han sido llamados por sus autoridades a no aceptar el "fraude" y reclamar por la injerencia de Estados Unidos en las elecciones.
Algunos de los manifestantes incluso decidieron decorar un árbol de Navidad afuera de la carpa del alcalde Aldana.