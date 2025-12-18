Javier López después de la eliminación: "Vine a un proyecto en el peor contexto"

Tegucigalpa, Honduras.- Javier López compareció en conferencia de prensa tras la eliminación de Motagua a manos de Olimpia, dejando un mensaje cargado de autocrítica, análisis y defensa de su proceso al frente del club azul. El técnico no ocultó la frustración por quedar fuera en las triangulares del torneo Apertura, pero insistió en que el resultado no reflejó lo ocurrido en la cancha, donde su equipo generó ocasiones y compitió de igual a igual en el clásico capitalino.

El entrenador español subrayó que la eliminación golpea por perder la posibilidad de avanzar a la final, aunque remarcó que el fútbol se decide por eficacia y no por merecimientos.



Conferencia de prensa

¿Qué sensaciones le dejó esta derrota en el clásico contra Olimpia? ¿Qué nos puede decir de su equipo, ya eliminado en esta fase del torneo? Sí, es una derrota dura por dos motivos. Por uno, porque dejamos de tener opciones de clasificar a la fase final, y dura también porque creo que en ningún momento la merecimos. Pero bueno, siempre decimos que esto no es de merecer, es de lograr. Creo que si un equipo hoy tenía que haber ganado el partido ese era Motagua. Felicitar a los jugadores por el esfuerzo, la disciplina, el buen juego que mostramos en algún momento y la cantidad de ocasiones de gol que generamos, principalmente en la segunda parte. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Así es el fútbol. Pasamos del balón al palo de un lado, al doble palo del otro y entró el balón. Esa es a veces la diferencia que tiene este deporte. Las dos ocasiones de gol que ellos tuvieron las materializaron y todas las que nosotros generamos, dos de ellas se fueron al palo. Y creo que su arquero fue protagonista en el día de hoy. ¿Por dónde pasa el detrimento de Motagua en cuanto a su rendimiento, sabiendo que hay momentos buenos, pero no alcanzó para los resultados que necesitaban? La realidad es que cuando uno llegó aquí tenía un propósito y tiene un propósito. Ese propósito requiere un proceso y estamos en ese proceso. Por momentos se ve un equipo espectacular, hay que decirlo, salvo el tema del gol, que estamos a deber en ese sentido, sobre todo en esta fase final. Y por otros se ve un equipo vulnerable, sobre todo desde el punto de vista defensivo.