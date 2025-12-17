Olimpia pierde a una de sus figuras para enfrentar a Motagua y se conoce el motivo

Tegucigalpa, Honduras.- Olimpia tiene una baja sensible de última hora para el clásico capitalino ante Motagua, correspondiente a la tercera jornada de la fase de triangulares del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

Se trata del mediocampista Jorge Álvarez, quien no podrá ser parte del partido tras sufrir una fractura en su mano derecha. Desde horas tempranas comenzaron las especulaciones sobre su ausencia y finalmente EL HERALDO confirmó que el dorsal 23 del conjunto merengue será una gran baja para el duelo ante el Ciclón Azul.