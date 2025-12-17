Olimpia pierde a una de sus figuras para enfrentar a Motagua y se conoce el motivo

Tegucigalpa, Honduras.- Olimpia tiene una baja sensible de última hora para el clásico capitalino ante Motagua, correspondiente a la tercera jornada de la fase de triangulares del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.
Se trata del mediocampista Jorge Álvarez, quien no podrá ser parte del partido tras sufrir una fractura en su mano derecha. Desde horas tempranas comenzaron las especulaciones sobre su ausencia y finalmente EL HERALDO confirmó que el dorsal 23 del conjunto merengue será una gran baja para el duelo ante el Ciclón Azul.
Con esta ausencia, Eduardo Espinel suma un nuevo problema en su esquema, ya que Olimpia también llega al clásico sin Jerry Bengtson, Edwin Rodríguez y Marcos Montiel, ampliando la lista de bajas para este importante encuentro.
El partido entre Olimpia y Motagua se disputará esta noche a las 7:30 en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. Todos los detalles podrás seguirlos a través de las plataformas digitales de EL HERALDO, además de la transmisión en vivo por la señal de Deportes TVC.