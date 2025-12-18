Luto en Ecuador por el asesinato a sangre fría de un jugador del Barcelona SC

El fútbol ecuatoriano está de luto: asesinan a un futbolista del Barcelona SC y revelan detalles del ataque; además, circula una curiosa publicación que el jugador realizó esta mañana en sus redes oficiales.
El fútbol ecuatoriano llora la muerte de Mario Pineida, futbolista del Barcelona Sporting Club, asesinado este miércoles 17 de diciembre en un ataque armado ocurrido en Guayaquil.
Según información confirmada por la Policía Nacional de Ecuador, el crimen ocurrió cuando dos individuos en motocicleta abrieron fuego contra tres personas.
Entre las víctimas se hallaba Pineida, quien se encontraba acompañado por su madre y otra mujer. El futbolista falleció en el acto debido a los impactos de bala recibidos.
El portal digital Primicias informó que dos individuos que se desplazaban en motocicletas dispararon contra Pineida, su madre y otra mujer, sin especificar si existen más víctimas.
Mario Pineida, de 33 años, se desempeñaba como lateral izquierdo y fue una figura relevante del Barcelona SC, club con el que se coronó bicampeón de la liga ecuatoriana en 2016 y 2020.
A lo largo de su carrera, defendió los colores de clubes como Independiente del Valle, El Nacional y el Fluminense brasileño. Así lo despidió su excompañero Felipe Melo.
En 2024, Mario Pineida sumó un nuevo trofeo a su palmarés al proclamarse campeón de la Copa Ecuador con El Nacional.
El exfutbolista portó la camiseta de la selección ecuatoriana en ocho ocasiones, registrando una asistencia. Participó en encuentros amistosos, en las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 y en un partido de la Copa América 2021 frente a Brasil.
La última publicación de Mario Pineida abordaba la crisis del Barcelona SC: horas antes de su asesinato, el jugador compartió en su Instagram el comunicado del club sobre los impagos salariales.
Los jugadores del plantel principal expresaron, mediante un comunicado del 17 de diciembre de 2025, su "honda preocupación y descontento" ante la falta de pago de sueldos, primas y obligaciones por un período de "cuatro meses".
Este fue el comunicado que Mario Pineida compartió en su cuenta oficial de Instagram, constituyendo la última publicación del exfutbolista del Barcelona de Ecuador.
"Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra", señaló la institución en un comunicado.
Las autoridades mantienen las pesquisas para aclarar lo sucedido, mientras el fútbol ecuatoriano llora la pérdida de uno de sus futbolistas más destacados en los últimos tiempos.