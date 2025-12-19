  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías

Buenas noticias desde el CAR de Olimpia previo al duelo contra Motagua

La institución blanca prepara la revancha del clásico capitalino con la posibilidad de asegurar el boleto a la final

  • Actualizado: 19 de diciembre de 2025 a las 11:43
Buenas noticias desde el CAR de Olimpia previo al duelo contra Motagua
1 de 12

El Olimpia completó este viernes su preparación final con tres incorporaciones destacadas, de cara al partido contra Motagua correspondiente a la jornada tres de las triangulares.

 Fotos: Carlos Castellanos
Buenas noticias desde el CAR de Olimpia previo al duelo contra Motagua
2 de 12

Previo al encuentro contra el Motagua por la jornada tres de las triangulares, el Olimpia completó su último entrenamiento este viernes.
Buenas noticias desde el CAR de Olimpia previo al duelo contra Motagua
3 de 12

Una de las tres grandes novedades del plantel albo es la vuelta de Jerry Bengtson, quien sigue trabajando intensamente para retornar a los terrenos de juego.
Buenas noticias desde el CAR de Olimpia previo al duelo contra Motagua
4 de 12

Otra gran noticia dentro del equipo melenudo es que Michaell Chirinos se recuperó de la lesión que lo mantuvo fuera del primer clásico nacional.
Buenas noticias desde el CAR de Olimpia previo al duelo contra Motagua
5 de 12

El máximo goleador en la historia de la Liga Nacional marcaría su regreso a las canchas con el duelo ante Real España.
Buenas noticias desde el CAR de Olimpia previo al duelo contra Motagua
6 de 12

Edwin Rodríguez entró en la recta final de su rehabilitación, por lo que estaría listo para jugar en las próximas semanas, una noticia alentadora para Eduardo Espinel.
Buenas noticias desde el CAR de Olimpia previo al duelo contra Motagua
7 de 12

Mientras se prepara para unirse a su nuevo equipo en Colombia, Dereck Moncada lleva a cabo sus entrenamientos finales con el Olimpia.
Buenas noticias desde el CAR de Olimpia previo al duelo contra Motagua
8 de 12

La joya de 18 años tendría todo arreglado para unirse al Internacional de Bogotá de la primera división en Colombia.
Buenas noticias desde el CAR de Olimpia previo al duelo contra Motagua
9 de 12

Con una victoria ante el Ciclón Azul, el Olimpia aseguraría su pase a la final del Apertura.
Buenas noticias desde el CAR de Olimpia previo al duelo contra Motagua
10 de 12

El partido está programado para este sábado 20 de diciembre en el Estadio Nacional Chelato Uclés a las 7:00 pm.
Buenas noticias desde el CAR de Olimpia previo al duelo contra Motagua
11 de 12

El miércoles pasado, los merengues derrotaron al Motagua 2-0 con gol de Dereck Moncada, y así poner un pie en la final.
Buenas noticias desde el CAR de Olimpia previo al duelo contra Motagua
12 de 12

El máximo ganador de la Liga Nacional, y actual campeón, va en búsqueda del bicampeonato.
Cargar más fotos