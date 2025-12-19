Buenas noticias desde el CAR de Olimpia previo al duelo contra Motagua

El Olimpia completó este viernes su preparación final con tres incorporaciones destacadas, de cara al partido contra Motagua correspondiente a la jornada tres de las triangulares.
Previo al encuentro contra el Motagua por la jornada tres de las triangulares, el Olimpia completó su último entrenamiento este viernes.
Una de las tres grandes novedades del plantel albo es la vuelta de Jerry Bengtson, quien sigue trabajando intensamente para retornar a los terrenos de juego.
Otra gran noticia dentro del equipo melenudo es que Michaell Chirinos se recuperó de la lesión que lo mantuvo fuera del primer clásico nacional.
El máximo goleador en la historia de la Liga Nacional marcaría su regreso a las canchas con el duelo ante Real España.
Edwin Rodríguez entró en la recta final de su rehabilitación, por lo que estaría listo para jugar en las próximas semanas, una noticia alentadora para Eduardo Espinel.
Mientras se prepara para unirse a su nuevo equipo en Colombia, Dereck Moncada lleva a cabo sus entrenamientos finales con el Olimpia.
La joya de 18 años tendría todo arreglado para unirse al Internacional de Bogotá de la primera división en Colombia.
Con una victoria ante el Ciclón Azul, el Olimpia aseguraría su pase a la final del Apertura.
El partido está programado para este sábado 20 de diciembre en el Estadio Nacional Chelato Uclés a las 7:00 pm.
El miércoles pasado, los merengues derrotaron al Motagua 2-0 con gol de Dereck Moncada, y así poner un pie en la final.
El máximo ganador de la Liga Nacional, y actual campeón, va en búsqueda del bicampeonato.