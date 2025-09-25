¿Puede Jorge Cálix reemplazar a Samuel García como candidato a diputado del Partido Liberal?

Tegucigalpa, Honduras.- El debate sobre la posible postulación de Jorge Cálix como candidato a diputado por el departamento de Olancho tiene una respuesta jurídica clara: la Constitución y la Ley Electoral fijan requisitos y prohibiciones que, de entrada, impiden la inscripción si no se cumplen.

A continuación, EH Verifica lo explica:

El artículo 198 de la Constitución de la República establece que para ser elegido diputado se requiere un vínculo con el departamento por el cual se compite, ya sea por nacimiento o por residencia efectiva, durante, al menos, los cinco años anteriores a la convocatoria electoral.

Cálix nació en Tegucigalpa y no hay registros de que haya residido en Olancho en los últimos cinco años, por lo que incumple el mandato constitucional.

Además del anclaje territorial, la norma suprema exige ser hondureño por nacimiento, tener al menos veintiún años, estar en el ejercicio de los derechos ciudadanos y ser del estado seglar (no ejercer cargos religiosos).

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Estos requisitos son concurrentes; la falta de uno de ellos basta para negar la inscripción.

La Ley Electoral refuerza otros límites. El artículo 115, numeral 10, prohíbe inscribir como candidato a cualquier cargo de elección popular a quien haya participado en otro partido durante el mismo proceso electoral.

“Inscribir como candidatos a cualquier cargo de elección popular para las elecciones generales a personas que hayan participado en otro partido o en el mismo período electoral”, establece el inciso 10 del artículo 115.

En términos prácticos, si una persona compitió en las primarias de un partido y perdió, no puede buscar un espacio en otro partido para el mismo periodo, sin importar el cargo (diputación, alcaldía u otro).

La propia disposición también impide que, dentro del mismo proceso, un aspirante salte de un cargo a otro en la etapa general si ya fue precandidato a un puesto distinto en ese ciclo, salvo los supuestos de sustitución que prevé la ley.

El artículo 213 de la Ley Electoral regula precisamente la sustitución de candidaturas: “En caso de renuncia o muerte de un candidato inscrito, la autoridad partidaria deberá realizar el reemplazo correspondiente”.

El legislador reservó esa potestad al partido, no al organismo electoral, y la condicionó a causales específicas y verificables.