Falsa encuesta de Le Vote favorece Rixi Moncada en primer lugar

Tegucigalpa, Honduras.- Una supuesta encuesta a boca de urna, atribuida a la firma Le Vote, que coloca a Rixi Moncada, candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre), como líder en intención de voto, se viralizó este domingo en redes sociales.
Según la imagen difundida, Moncada aparece con un 48% de preferencia electoral. Le siguen Nasry Asfura, del Partido Nacional, con 26%; Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 21%; Nelsón Ávila, del Pinu, con 4%; y Mario Rivera, de la Democracia Cristiana, con 1%.
El sondeo fue publicado, supuestamente, en la cuenta oficial de X de Le Vote. No obstante, la encuestadora desmintió la publicación: no la ha compartido ni en sus redes sociales ni en su sitio web oficial.
"Encuesta de boca de urna 30 de noviembre- Presidencia", dice literalmente la entrada del sondeo que ha sido compartido más de 100 veces desde el 30 de noviembre domingo.
Honduras celebró sus elecciones generales este domingo 30 de noviembre de 2025, con más de 6.4 millones de ciudadanos habilitados para ejercer el sufragio.
En estos comicios se eligieron presidente de la República, 128 diputados al Congreso Nacional, representantes al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y miembros de las 298 corporaciones municipales del país.
Sondeo falso
Una supuesta encuesta atribuida a la firma encuestadora Le Vote comenzó a circular este domingo 30 de noviembre de 2025 en redes sociales.
Según una captura de pantalla compartida por usuarios, la publicación se habría realizado a las 7:01 de la noche en la cuenta oficial de X (antes Twitter) de la empresa.
No obstante, una revisión en el perfil oficial de Le Vote no arrojó ningún resultado relacionado con el presunto contenido.
Tampoco se localizó ninguna referencia a esa encuesta en el sitio web de la encuestadora.
De hecho, el último posteo de Le Vote relacionado con los comicios en Honduras data del 30 de octubre de 2025.
En conclusión, no existe registro alguno de la supuesta encuesta en los canales oficiales de Le Vote.