Falsa encuesta de Le Vote favorece Rixi Moncada en primer lugar

Tegucigalpa, Honduras.- Una supuesta encuesta a boca de urna, atribuida a la firma Le Vote, que coloca a Rixi Moncada, candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre), como líder en intención de voto, se viralizó este domingo en redes sociales.

Según la imagen difundida, Moncada aparece con un 48% de preferencia electoral. Le siguen Nasry Asfura, del Partido Nacional, con 26%; Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 21%; Nelsón Ávila, del Pinu, con 4%; y Mario Rivera, de la Democracia Cristiana, con 1%.

El sondeo fue publicado, supuestamente, en la cuenta oficial de X de Le Vote. No obstante, la encuestadora desmintió la publicación: no la ha compartido ni en sus redes sociales ni en su sitio web oficial.

"Encuesta de boca de urna 30 de noviembre- Presidencia", dice literalmente la entrada del sondeo que ha sido compartido más de 100 veces desde el 30 de noviembre domingo.