CID Gallup no publicó esta encuesta a boca de urna que aventaja a Rixi Moncada

Tegucigalpa, Honduras.- A mediodía de este domingo 30 de noviembre de 2025, comenzó a circular en redes sociales una captura de pantalla atribuida a la encuestadora CID Gallup, que supuestamente muestra un sondeo a boca de urna con resultados de las elecciones generales en Honduras.
Según la imagen difundida, Rixi Moncada, candidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), encabeza la intención de voto con un 47%, seguida por Nasry Asfura, del Partido Nacional, con 29%, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 20%.
Sin embargo, no existe registro oficial de esta encuesta. Una revisión realizada por EH Verifica confirma que ni en sus cuentas oficiales en redes sociales ni en su sitio web, la firma encuestadora CID Gallup ha publicado algún sondeo relacionado con los comicios de este domingo.
La última encuesta difundida por CID Gallup sobre el proceso electoral en Honduras fue publicada el 30 de septiembre de 2025, dos meses atrás.
"Encuesta de Opinión Pública de CID Gallup, metodología de entrevistas cara a cara con muestra mínima de 5,200 ciudadanos en Honduras, margen de error 2.8 puntos (nivel de confianza 95%) realizada el 30 de noviembre de 2025", dice literalmente el mensaje que acompaña la imagen en WhatsApp.
Este domingo se celebran las elecciones generales en Honduras, donde más de 6.4 millones de ciudadanos están habilitados para ejercer el sufragio y elegir a presidente, alcaldes, 128 diputados al Congreso Nacional y representantes ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Los cinco candidatos presidenciales son: Rixi Moncada (Libre), Salvador Nasralla (Partido Liberal), Nasry Asfura (Partido Nacional), Mario Rivera (Democracia Cristiana) y Nelson Ávila (Pinu-SD).
No hay registro
Una publicación que circuló el domingo 30 de noviembre de 2025 a las 10:50 de la mañana asegura que la encuestadora CID Gallup divulgó un sondeo a boca de urna durante los comicios generales.
Sin embargo, una revisión en las cuentas oficiales de redes sociales de la firma (en Facebook, X) no encontró evidencia del supuesto estudio.
Tampoco fue localizado en el sitio web de la encuestadora internacional el presunto sondeo que colocaría en ventaja a Rixi Moncada.
En contraste, lo que sí aparece publicado es una encuesta de CID Gallup con fecha 30 de septiembre de 2025, en la que Salvador Nasralla, candidato del Partido Nacional, lideraba la intención de voto previo a las elecciones.
Una práctica restringida
De acuerdo con el artículo 241 de la Ley Electoral, la divulgación de encuestas a boca de urna solo está permitida tres horas después del cierre de la votación a nivel nacional y debe contar con la autorización del Consejo Nacional Electoral (CNE).
“Queda totalmente prohibido difundir, publicar o comentar el día de celebración de las elecciones, de manera directa o indirecta, resultados totales o parciales de encuestas, sondeos de opinión o encuestas a boca de urna. Solo pueden publicarse hasta después de tres (3) horas del cierre total de la votación”, establece el precepto legal.
Por tanto, la supuesta encuesta a boca de urna atribuida a CID Gallup, que da una ventaja a Rixi Moncada, es falsa. No existen registros de su publicación en las redes sociales oficiales ni en el sitio web de la encuestadora internacional.