EE UU felicita a Honduras por alta participación en elecciones y llama a esperar resultados

Tegucigalpa, Honduras.- En un mensaje dirigido la población, autoridades estadounidenses a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental y la Embajada de Estados Unidos en Honduras, reconocieron la participación masiva en las elecciones generales. La felicitación de los Estados Unidos destaca la importancia de que los ciudadanos hayan ejercido su voto, a pesar de la crisis política que precedía al proceso electoral. "Los Estados Unidos de América felicita al pueblo hondureño por su alta participación en las elecciones de ayer y por su voluntad de ejercer democráticamente su derecho al voto", dice parte de la publicación.

Asimismo, instan a la población a esperar los resultados electorales, debido a la reñida contienda presidencial entre el candidato del Partido Nacional, Nasry "Tito" Asfura, y el candidato por el Partido Liberal, Salvador Nasralla. "Hacemos un llamado a mantener la paciencia mientras se esperan los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral de Honduras. Los resultados son preliminares y el proceso debe continuar hasta su finalización", concluye el mensaje de las autoridades estadounidenses.

