  1. Inicio
  2. EH Plus
  3. Fact Checking
  4. Bulos

Es falsa la imagen del supuesto conteo del CNE que coloca a Rixi Moncada con 80%

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

Los datos preliminares de la entidad electoral contradicen al contenido viral

  • 01 de diciembre de 2025 a las 18:06
Es falsa la imagen del supuesto conteo del CNE que coloca a Rixi Moncada con 80%

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 1 de diciembre de 2025, adaptada a esta cartela.

 Imagen: EH Verifica

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una imagen con un supuesto conteo de votos atribuida al Consejo Nacional Electoral (CNE), en la que se coloca a Rixi Moncada, candidata del partido Libertad y Refundación (Libre), en primer lugar con un 80.92%.

Según la imagen, le siguen Nasry Asfura con 0.1 % y Salvador Nasralla con 0.0 % de los votos. Sin embargo, esta información es falsa. Los datos no coinciden con el conteo oficial proporcionado por el CNE, que puede ser consultado en el sitio web en tiempo real.

Hasta la 1:00 de la tarde, en el corte más reciente publicado por el CNE, Nasry Asfura lidera el conteo de votos, seguido de Salvador Nasralla con una diferencia mínima, y Rixi Moncada se ubica en tercer lugar.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 1 de diciembre de 2025.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 1 de diciembre de 2025.

 (Imagen: Captura de pantalla)

Honduras celebró el 30 de noviembre de 2025 las elecciones generales, en las que se eligieron presidente, diputados al Congreso Nacional, alcaldías municipales y representantes al Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Conteo oficial

Una revisión al sitio web oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) permite consultar el conteo de resultados de las elecciones generales de 2025 este enlace: https://resultadosgenerales2025.cne.hn

En este portal se totalizan los votos de todos los niveles de cargos a elección popular: Presidencia, Congreso Nacional, corporaciones municipales y Parlamento Centroamericano (Parlacen).

El sitio detalla el porcentaje de votos, total de marcas y el avance de actas escrutadas según el corte más reciente.

Hasta la 1:00 p.m. del 1 de diciembre de 2025, el CNE reportó que Nasry Asfura, del Partido Nacional, lideraba el conteo con 749,022 marcas, seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 748,507. Más abajo figuran Rixi Moncada, de Libre, con 358,584; Nelson Ávila, con 16,071; y Mario Rivera, con 3,217 marcas.

EL HERALDO también mantiene una cobertura en vivo de los comicios en su sitio web.

Ante este panorama, se confirma que la imagen que circula en redes sociales, donde se muestra a Rixi Moncada con más del 80% de los votos, no corresponde al conteo oficial del CNE.

Por tanto, la gráfica difundida es falsa y no debe tomarse como fuente confiable de información electoral.

Nuestras clasificaciones
FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

José Quezada
José Quezada

Periodista egresado de la UNAH. Se desempeña como redactor digital de El Heraldo desde 2022. Se especializa en la elaboración de noticias de última hora, Fact-checking, semblanzas, temas políticos y educativos.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Ultimas Noticias