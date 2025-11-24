Jugador de Olimpia se pone en rebeldía y dejó equipo antes de terminar partido ante Marathón

Tegucigalpa, Honduras.- A pesar de que marchan en el primer lugar del torneo, un sismo sacude a lo interno del Olimpia. Uno de los defensores referentes ha vivido un momento de tensión con el técnico Eduardo Espinel durante el último juego de liga, donde vencieron 3-2 a Marathón.

Se trata del zaguero José García quien protagonizó un episodio que encendió todas las alarmas a lo interno de la institución y que podría detonar su salida inmediata del club, según ha conocido Diario El Heraldo en las últimas horas.

La gota que derramó el vaso fue el domingo cuando Olimpia enfrentaba a Marathón en el Estadio Nacional Chelato Uclés, en un aguerrido partido en el que estaba en disputa la cima del campeonato y que era correspondiente a la jornada 18 del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

Y es que José García, al ver que no tendría participación en el Clásico Nacional tras el ingreso del joven isleño Clinton Bennett, decidió sentarse en el banquillo y abandonar el calentamiento que realizaba el resto del grupo a un costado de la cancha.

La situación se agravó al finalizar el partido: García tomó sus cosas y decidió marcharse del coloso capitalino sin unirse a la oración grupal, tradición que el plantel merengue realiza después de cada encuentro.

Este gesto detonó la molestia del entrenador Eduardo Espinel, quienya no desea seguir contando con los servicios del defensor. El uruguayo considera que la actitud del jugador no fue adecuada y dejó claro a la dirigencia que no lo tiene en sus planes para lo que resta del torneo.

La inconformidad de José García viene acumulándose desde jornadas atrás. El futbolista, que presume ocho títulos de Liga Nacional y una Liga de CONCACAF, todos ganados con el Rey de Copas, no está satisfecho con los escasos minutos (578 en 7 partidos disputados) que ha recibido en el Apertura 2025.

Fuentes cercanas al club merengue revelaron que al defensor le ha incomodado particularmente que el entrenador tome en cuenta a otros jugadores y lo mantienen como última opción en defensa pese a que cuenta con un largo recorrido y un gran palmarés.

La noche de este lunes será un día determinante. Hemos conocido que el técnico Eduardo Espinel sostendrá una reunión con la directiva donde se expondrá el futuro del jugador. Paralelamente, la dirigencia del Olimpia también se reunirá con José García para escuchar su versión y entender por qué tomó la decisión de apartarse del grupo durante el partido.

Tras ambas conversaciones, la institución deberá tomar un camino que puede ser: rescindir el contrato del defensor y entregarle su finiquito, o permitir que complete el contrato. Todo apunta a que la novela apenas comienza y su resolución podría darse en las próximas horas o días.