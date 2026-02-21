Rafa Villeda revela por qué José Mario Pinto no fue fichado por el Banfield de Troglio

Tegucigalpa, Honduras.- El Olimpia viene de ser eliminado en la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf a manos del América de la Liga MX y ahora su mente está en el campeonato local. Sin embargo, el presidente de la institución Rafael Villeda tocó dos temas importantes que abrazaron al León en el mercado de fichajes a inicios del 2026.

Meses atrás se conoció que el Banfield, dirigido por Pedro Troglio, quiso el fichaje del extremo José Mario Pinto, pero no llegaron a un acuerdo entre las directivas. Rafael Villeda destacó que formalmente recibieron la propuesta oficial del Taladro, club de la primera división de Argentina. Reveló los detalles. Para Olimpia no fue fácil. "La dificultad que hubo en que nosotros pudiéramos encontrar un sustituto y segundo, las condiciones, hicimos una propuesta, ellos una contrapropuesta que no llenó nuestras expectativas y allí se paró", afirmó a TVC. La opción de José Mario Pinto de jugar por primera vez en el exterior se cayó. El interés fue real y finalmente se quedó para defender la camisa del equipo que lo formó.