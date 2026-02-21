Olancho FC vs Marathón EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional en directo

Juticalpa, Honduras.- La jornada 7 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras promete altas revoluciones este sábado cuando Olancho FC reciba a Marathón en el Estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa.

El pitazo inicial está programado para las 5:15 de la tarde, en un choque que puede marcar un punto de inflexión en la tabla de posiciones. La expectativa es total en territorio olanchano, donde se espera un ambiente vibrante en las gradas.

Más allá de los tres puntos, el encuentro tiene un condimento especial: la pelea directa por los puestos altos. El conjunto local parte con ligera ventaja en la clasificación con ocho unidades, mientras que el cuadro verdolaga suma siete y llega decidido a dar el golpe en carretera para escalar al subliderato. Un triunfo podría cambiar por completo el panorama en la parte alta.

Olancho intentará hacerse fuerte en casa y confirmar su buen arranque, apoyado en su intensidad y el respaldo de su afición. Por su parte, Marathón buscará imponer su experiencia y orden táctico para frenar el impulso del rival y sumar un resultado que lo consolide como serio contendiente en este torneo.

El compromiso será transmitido en vivo por TVC, mientras que todos los detalles, incidencias y el Minuto a Minuto podrán seguirse a través de EL HERALDO.HN, para que los aficionados no se pierdan ningún momento de este atractivo enfrentamiento que promete emociones de principio a fin.