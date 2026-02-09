¿Cuál es el precio de un kit escolar para este regreso a clases?

Tegucigalpa, Honduras.- ​​​​​Para miles de padres de familia, el inicio del año escolar no solo significa que sus hijos regresarán a las aulas durante los próximos 200 días, también marca el inicio de la tradicional búsqueda y compra de útiles escolares. En ese proceso, la adquisición de útiles se convirtió en una práctica que combina planificación, economía y previsión. Sin embargo, ¿cúal es el precio de un kit escolar completo para este nuevo año lectivo? EL HERALDO acudió a los principales mercados capitalinos con un listado de útiles escolares enfocado en estudiantes de séptimo, octavo y noveno grado, que engloba 10 cuadernos de espiral, lapices, tijeras, compás, lápices, juegos de reglas, diccionarios, calculadora científica y tabla periódica. Según Fanny Turcios, vendedora capitalina, el adquirir un kit escolar completo en los principales mercados de Comayagüela podría alcanzar hasta los 1,500 lempiras

"Hay padres que tienen más presupuesto, entonces ellos llevan productos 250 hasta 300 lempiras, pero si un padre de familia viene con un listado donde la maestra le pide lo más básico, estamos hablando de que gastaría unos mil lempiras", explicó. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE “Tenemos precios en la libreta de una materia a 210 lempiras por docena. También contamos con cuadernos de tareas a 20 lempiras, cuadernos de cuadrícula a 25 lempiras y lápices de carbón en promoción, tres por 10 lempiras”, detalló Turcios. Según la vendedora, adquirir la docena de libretas es una de las mejores opciones de compra para los clientes, ya que si se compra la docena, cada cuaderno cuesta 17 lempiras cada uno. Además, los juegos de reglas se posicionan en 20 lempiras, los diccionarios a desde 80 a 150 lempiras; paquete de marcadores a 15; y la calculadora científica a 250 lempiras.

Variaciones