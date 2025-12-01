UFTF inicia recepción de informes financieros de campaña electoral 2025

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF) inició este 1 de diciembre el periodo oficial para la recepción de los informes financieros de gastos de campaña correspondientes a las elecciones generales de 2025.

El proceso se desarrollará hasta el 15 de diciembre, con el fin de asegurar transparencia en el uso de los recursos durante el periodo electoral.

La institución señaló que esta etapa constituye un componente esencial del ciclo electoral, orientado a fortalecer la equidad y la trazabilidad del origen y uso de fondos de carácter político.