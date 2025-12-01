  1. Inicio
UFTF inicia recepción de informes financieros de campaña electoral 2025

La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización habilitó el periodo oficial para que partidos y candidatos entreguen sus informes de gastos de campaña

  • 01 de diciembre de 2025 a las 09:31
La UFTF habilitó del 1 al 15 de diciembre la entrega de informes financieros de campaña para las elecciones de 2025.

 Foto: Moises Valenzuela| EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF) inició este 1 de diciembre el periodo oficial para la recepción de los informes financieros de gastos de campaña correspondientes a las elecciones generales de 2025.

El proceso se desarrollará hasta el 15 de diciembre, con el fin de asegurar transparencia en el uso de los recursos durante el periodo electoral.

La institución señaló que esta etapa constituye un componente esencial del ciclo electoral, orientado a fortalecer la equidad y la trazabilidad del origen y uso de fondos de carácter político.

Los sujetos obligados deberán presentar el Informe Financiero de Gastos de Campaña conforme a los formatos oficiales, además del detalle de ingresos y egresos con sus respectivos soportes. También deberán entregar declaraciones juradas y los anexos contemplados en la normativa vigente.

La UFTF indicó que cuenta con personal técnico especializado y canales de comunicación habilitados para acompañar a partidos y candidatos durante el proceso de verificación, entrega y revisión de documentos.

Asimismo, recordó que el incumplimiento de esta obligación legal constituye una infracción sujeta a sanciones establecidas en la ley.

