Las mejores miniseries de Netflix para ver en los días feriados

¿Fin de semana libre o semana de descanso? Netflix tiene la dosis perfecta de suspenso, drama y emoción con estas miniseries que se disfrutan de principio a fin

  • 28 de septiembre de 2025 a las 19:32
Desde thrillers psicológicos hasta dramas inspiradores, Netflix reúne algunas joyas del formato corto que lo atraparán desde el primer episodio. Perfectas para disfrutar sin pausas en un par de días libres.
"Detrás de sus ojos". Secretos, engaños y un triángulo amoroso con tintes psicológicos y sobrenaturales. Nada es lo que parece en esta adictiva miniserie británica.
"Clickbait". Un hombre común se convierte en el centro de un escándalo viral. Cada episodio revela una nueva pieza del rompecabezas detrás de su desaparición.
"Arenas movedizas". Tras un tiroteo escolar en Suecia, una estudiante modelo es acusada de asesinato. Un intenso drama judicial que te hará dudar de todo.
"Vigilante". Una familia compra la casa de sus sueños, pero pronto descubre que alguien los observa... y no tiene intención de dejarlos en paz.
"Inconcebible". Una impactante historia basada en hechos reales sobre una joven acusada de mentir tras denunciar una violación, y las detectives que deciden llegar hasta la verdad.
The Chestnut Man "(El hombre de las castañas"). Un oscuro thriller nórdico sobre un asesino en serie y una madre desaparecida. Ideal para los amantes del suspenso más inquietante.
"El inocente". Un accidente cambia la vida de un hombre que solo busca empezar de nuevo, pero su pasado no deja de perseguirlo. Giros inesperados en cada episodio.
"Las cosas por limpiar". Basada en hechos reales, narra la lucha de una joven madre por reconstruir su vida mientras limpia casas para sobrevivir. Cruda, humana e inspiradora.
"Misa de medianoche". Una inquietante historia de fe, redención y horror sobrenatural. Lo sagrado y lo oscuro se enfrentan en una pequeña isla atrapada por el misterio.
"Gambito de dama". El ajedrez nunca fue tan apasionante. Una prodigio huérfana desafía las reglas del juego —y del mundo— para convertirse en leyenda.
"Ortodoxa". Una joven judía huye de su comunidad ultraortodoxa en busca de libertad. Un retrato poderoso sobre identidad, valentía y renacimiento.
"La cocinera de Castamar". Romance, secretos y poder en la España del siglo XVIII. Una mujer talentosa conquista los paladares —y los corazones— de la nobleza.
"La maldición de Hill House". El terror y el drama familiar se entrelazan en esta obra maestra. Cada episodio revela cómo los fantasmas del pasado siguen vivos.
