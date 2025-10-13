"Frankenstein" se acerca: Netflix publica nuevos posters oficiales

Los nuevos posters presentan a los personajes principales de la cinta: Oscar Isaac como Victor Frankenstein, Jacob Elordi como la Criatura, Mia Goth como Elizabeth Harlander, Felix Kammerer como William Frankenstein, y Christoph Waltz como Heinrich Harlander. Aquí el detalle de cada uno.
Victor Frankenstein (Oscar Isaac) aparece en un retrato sombrío y elegante, con un abrigo negro de cuello alto y el rostro parcialmente iluminado, dejando entrever su obsesión y frialdad. Su mirada fija transmite la ambición del hombre que desafía los límites divinos, un científico atrapado entre la razón y la locura.
La Criatura (Jacob Elordi) se roba todas las miradas con un aspecto estremecedor: su piel parece ensamblada a partir de fragmentos de distintos cuerpos, surcada por costuras y tonos grisáceos que acentúan lo antinatural de su existencia. Su mirada, sin embargo, irradia tristeza y desconcierto, revelando un alma atormentada.
Elizabeth Lavenza (Mia Goth) aparece vestida con un traje azul notablemente elegante, que contrasta fuertemente con los tonos oscuros del resto del póster. Su postura es serena pero con una expresión introspectiva; no es desafiante, sino más bien contemplativa, como si estuviera en medio de una reflexión o sosteniendo un peso emocional.
Heinrich Harlander (Christoph Waltz) se presenta con porte autoritario y gesto enigmático, la mitad del rostro envuelta en sombras. Su traje burgués evoca sofisticación y poder, mientras el entorno refuerza su carácter de intelectual ambicioso. Bajo el lema “The Philosopher”, su imagen proyecta la dualidad entre el saber y la corrupción moral.
William Frankenstein (Felix Kammerer) cierra la galería con un retrato cargado de inocencia y presagio. Su rostro pálido y su expresión temerosa contrastan con el fondo invernal que lo rodea, una neblina azul que simboliza pureza y tragedia. Su figura pequeña ante el mundo gélido sugiere vulnerabilidad.
La imagen de la Criatura, publicada en un cartel diferente tiempo atrás, es bastante llamativa: se ve con piel tipo parcheada, partes de textura diferente, un rostro perturbador pero con detalles artísticos.
Cada póster muestra a los personajes de esta producción en su estilo visual característico, con estética oscura, dramática, y una tipografía que evoca lo gótico.
En otra de las fotos reveladas antes puede verse a Víctor en un ambiente tipo aula o escenario médico, como si estuviera explicando algo o presentando su experimento.
La película "Frankenstein", de Guillermo del Toro, se estrenará en cines selectos el 17 de octubre de 2025. En Netflix estará disponible mundialmente el 7 de noviembre de este año.