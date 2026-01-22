¡Superó a Titanic! Sinners rompe récord histórico en nominaciones al Oscar 2026

Los Ángeles, Estados Unidos.- La mañana del jueves 22 de enero se anunciaron los nominados a la 98ª edición de los Premios Oscar en una transmisión desde el Teatro Samuel Goldwyn en Beverly Hills. Danielle Brooks y Lewis Pullman fueron los encargados de revelar los nombres de las producciones y talentos que competirán en las distintas categorías. Entre los largometrajes que optan a los galardones, Sinners ("Los pecadores") captó la atención por su número histórico de candidaturas.

La Academia, que organiza las nominaciones mediante el voto de sus 19 ramas y de miembros de 88 países, confirmó la presencia del film en categorías centrales como Mejor película, Mejor actor, Mejor director, Mejor casting, Mejor actor de reparto, Mejor actriz de reparto, Mejor reparto original, Mejor guion original, entre otras, alcanzando un total de 16 candidaturas. Dirigida por Ryan Coogler, esta obra de horror y música protagonizada por Michael B. Jordan explora la historia de dos hermanos gemelos que regresan a su ciudad natal y enfrentan fuerzas que desafían su intento de recomenzar.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Para las categorías técnicas y artísticas, cada rama de la Academia selecciona a sus nominados, mientras que en apartados como Largometraje Animado, Cortometraje Animado, Largometraje Internacional y Cortometraje de Acción Real, participan miembros de todas las ramas que cumplen los criterios de elegibilidad. Mejor película incluye 10 nominados, mientras que el resto de categorías cuenta con cinco cada una.