TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las lágrimas salían solas al ver el drama de los familiares que ayer -16 de julio- despidieron en medio de un inmenso dolor a tres de los cuatro jóvenes que fueron acribillados la madrugada del jueves al salir de un edificio ubicado en el bulevar Morazán.

El primer adiós fue para Saíd Omar Lobo Bonilla, de 23 años de edad, en el cementerio de la aldea El Chimbo, Santa Lucía, Francisco Morazán. El sepelio se realizó a eso de las 12:00 del mediodía, después de la misa de cuerpo presente que se ofició en la iglesia Medalla Milagrosa, donde familiares y amigos llegaron a solidarizarse.

Su madre Rosa Elena Bonilla de Lobo no se separó del féretro de su hijo, como si no quisiera dejarlo ir. Y con el rostro lleno de lágrimas, expresó: “Me han quitado parte de mi vida, destruyendo nuestra familia. Nosotros no le hacemos nada a nadie”.

A los pocos minutos llegó el expresidente Porfirio Lobo Sosa y a paso lento llegó hasta las cercanías donde estaban los restos mortales de su hijo Saíd Omar para verlo por última vez.

A las 11:05 de la mañana salió de la Medalla Milagrosa la caravana de vehículos encabezada por la carroza fúnebre, seguida por un pick-up color gris, en el cual se transportaba Rosa Elena, que era seguida por una patrulla de la Policía Nacional con varios miembros de la institución de seguridad del Estado.

El sepelio de Saíd Omar se llevó a cabo con algunas restricciones, pues no se permitió el ingreso de los medios de comunicación , a petición de la familia doliente. A la iglesia y cementerio llegaron amigos de la expareja presidencial, familiares y polícos, quienes se solidarizaron, por la irreparable pérdida.

Más tarde en Yuscarán, El Paraíso, decenas de personas despidieron a José Salomón Vásquez Chávez, de 27 años de edad. La carroza salió de una funeraria de la capital para su sepelio en el cementerio ubicado en la cabecera departamental de El Paraíso.

Al camposanto llegaron amigos y familiares de Vásquez Chávez, pues era un joven muy querido. A las 3:00 de la tarde de ayer, en medio del llanto y la impotencia, su familia se despidió de José Salomón, el joven emprendedor, exseleccionado nacional de volibol e hijo de un miembro en condición de retiro de las Fuerzas Armadas de Honduras.

“Es muy doloroso todo esto que está pasando, es muy triste ver a mi hermana despidiendo a su hijo, pero esto se lo dejaremos a Dios”, dijo Nelson Chávez, pariente del joven asesinado. En el transcurso del mediodía también se realizaron las exequias de Norlan Enrique Rivera Rodríguez, de 33 años de edad, de la comunidad de Araulí, en el municipio de Danlí, El Paraíso.

El conductor y guardaespaldas de la familia Lobo deja tres hijos y una familia sumida en la tristeza. Mientras que para las 10:00 de la mañana de este día se tiene programado el sepelio de Luis Armando Zelaya Rivera, de 23 años de edad.

El velatorio se realizó en la comunidad de Laguna Seca del municipio de San Francisco de Becerra, Olancho, y será enterrado en el cementerio de la misma comunidad. Los familiares se mostraron consternados por la muerte de los cuatro jóvenes a manos de criminales a eso de las 2:00 de la mañana del jueves.

