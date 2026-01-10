Taxista sobrevive tras caer a una hondonada en la Reynel Fúnez

Tegucigalpa, Honduras.- Un taxista resultó ileso tras perder el control de su vehículo y caer a una hondonada en la colonia Reynel Fúnez, en un accidente que movilizó a autoridades locales.

De acuerdo con información preliminar, el taxi subía por una cuesta cuando el conductor perdió el control.

Inspecciones iniciales sugieren que las llantas desgastadas del vehículo habrían sido la causa del incidente.