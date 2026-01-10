  1. Inicio
Taxista sobrevive tras caer a una hondonada en la Reynel Fúnez

Pese al avanzado estado de desgaste de los neumáticos, el conductor de un taxi sobrevivió ileso tras perder el control y caer en una hondonada

  • Actualizado: 10 de enero de 2026 a las 12:59
Taxista sobrevive tras caer a una hondonada en la Reynel Fúnez

El taxi quedó volcado en una hondonada de la colonia Reynel Fúnez; el conductor resultó ileso.

 Foto: captura de pantalla

Tegucigalpa, Honduras.- Un taxista resultó ileso tras perder el control de su vehículo y caer a una hondonada en la colonia Reynel Fúnez, en un accidente que movilizó a autoridades locales.

De acuerdo con información preliminar, el taxi subía por una cuesta cuando el conductor perdió el control.

Inspecciones iniciales sugieren que las llantas desgastadas del vehículo habrían sido la causa del incidente.

El automóvil quedó con las llantas hacia arriba dentro de la hondonada.

Una grúa se encargó del levantamiento del vehículo, mientras el conductor salió ileso del percance.

No se reportaron heridos ni daños a terceros.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

