Congreso Nacional arranca sesiones de la primera legislatura

Tegucigalpa, Honduras.- El nuevo pleno del Congreso Nacional arrancó su período de sesiones este domingo 25 de enero, dando inicio a la instalación de la primera legislatura.
Los congresistas electos por primera vez y los reelectos empezaron a llegar al Hemiciclo Legislativo alrededor de las 10:10 a.m., tras ser convocados el pasado viernes 23 de enero, día en que se eligió la junta directiva en propiedad. La sesión arrancó a las 11:00 de la mañana, tal y como tenía previsto.
El pasado miércoles fue elegida la junta directiva provisional y, el viernes, la junta directiva en propiedad, día en que se juramentó a Tomás Zambrano como presidente del Congreso Nacional.
"Somos puntual, con los presentes vamos a iniciar la instalación de la primera legislatura", dijo Zambrano y luego tomó la palabra Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional.
El Parlamento, presidido por Tomás Zambrano, está integrado por 128 diputados: 49 del Partido Nacional; 41 del Partido Liberal; 35 del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda); dos del Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata (PINU-SD) y uno del Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH).
Según adelantó el presidente del Congreso Nacional en la sesión del viernes 23 de enero, entre los temas urgentes a discutir está la Ley de Empleo por Hora, derogada en el Congreso del período pasado.
Adelantó que se reducirán privilegios para los diputados, como el alquiler de prados.
Los diputados que no asistan a trabajar no recibirán pago; un diputado suplente no podrá ocupar la curul de un propietario de otro partido; se eliminará la comisión permanente; se impulsará la reforma a la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas; y, si un consejero del CNE se ausenta sin justificación, será destituido. Estos son algunos de los proyectos anunciados por Tomás Zambrano.