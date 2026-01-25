Congreso Nacional arranca sesiones de la primera legislatura

Tegucigalpa, Honduras.- El nuevo pleno del Congreso Nacional arrancó su período de sesiones este domingo 25 de enero, dando inicio a la instalación de la primera legislatura. Los congresistas electos por primera vez y los reelectos empezaron a llegar al Hemiciclo Legislativo alrededor de las 10:10 a.m., tras ser convocados el pasado viernes 23 de enero, día en que se eligió la junta directiva en propiedad. La sesión arrancó a las 11:00 de la mañana, tal y como tenía previsto.

El pasado miércoles fue elegida la junta directiva provisional y, el viernes, la junta directiva en propiedad, día en que se juramentó a Tomás Zambrano como presidente del Congreso Nacional. "Somos puntual, con los presentes vamos a iniciar la instalación de la primera legislatura", dijo Zambrano y luego tomó la palabra Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional. El Parlamento, presidido por Tomás Zambrano, está integrado por 128 diputados: 49 del Partido Nacional; 41 del Partido Liberal; 35 del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda); dos del Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata (PINU-SD) y uno del Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH).