Hondutel registró L89.7 millones de alza interanual de pérdidas a agosto

Tegucigalpa, Honduras.- De enero a agosto de 2025 la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) ha seguido operando con pérdidas al extremo de haberlas duplicado respecto al mismo período de 2024.

Así lo constató EL HERALDO al analizar las cifras del estado de resultado de la estatal en los últimos ocho meses del año cuando los perjuicios operativos alcanzaron los 176.6 millones de lempiras, un incremento interanual de L89.7 millones.

Al comparar este monto con los menoscabos registrados en el mismo término del año pasado que fueron de 86.9 millones de lempiras hay una diferencia del 103.2%.

Hondutel reportó ingresos de 479 millones de lempiras del 1 de enero al 31 de agosto de este año, resultado que se deriva al sumar L436.3 millones de ganancias operativas y L42.7 millones de ingresos no operacionales.

No obstante, al contabilizar los gastos por operación, financieros, no operacionales al igual que el costo de los servicios prestados estos egresos en su conjunto totalizaron 655.6 millones de lempiras.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Con pérdidas de 14.5 millones de lempiras la estatal de telecomunicaciones culminó enero, las que crecieron a L37.3 millones durante febrero, informó EL HERALDO.

Entretanto, al tercer mes de este año, es decir marzo los perjuicios llegaron a 53.6 millones de lempiras y siguió la tendencia alcista en abril al cerrar con L70.3 millones.

Para el siguiente trimestre los menoscabos de la referida institución oscilaron entre L61.8 millones y L146.4 millones.

A 2,892.94 millones de lempiras se elevó el valor de las cuentas por cobrar a junio de este año por Hondutel, según una fuente oficial.