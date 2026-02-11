Tabla de posiciones: Motagua gana, desplaza a Olimpia y mete presión a Real España

San Pedro Sula, Honduras.- Ha comenzado lo que representa la quinta jornada del torneo Clausura de la Liga Nacional hondureña.
El partido que abrió el telón de esta jornada con cinco juegos fue en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz con el choque entre el Génesis PN ante el Motagua.
Los dirigidos por el portugués Fernando Mira llegaban de dos derrotas y misma cantidad de empates al hilo, ahora fueron goleados 0-5 por el Motagua de Javier López.
Resultado que hizo posiciones en la tabla del torneo Clausura, ya que los azules se han colocado como segundos, desplazan a Olimpia y se acercan al líder Real España.
Tabla de posiciones de Honduras
Quinta jornada
Génesis 0-5 Motagua
Choloma 0-0 Olancho (En juego)
Juticalpa - Real España 7:30 PM
Jueves
UPN - Victoria 5:15 PM
Marathón - Platense 7:30 PM