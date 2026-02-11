  1. Inicio
Tabla de posiciones: Motagua gana, desplaza a Olimpia y mete presión a Real España

El Motagua comenzó la quinta jornada goleando al Génesis PN y así subiendo en la tabla de posiciones

  • Actualizado: 11 de febrero de 2026 a las 17:12
Motagua se acerca al primer lugar del torneo Clausura.

 Foto: David Romero

San Pedro Sula, Honduras.- Ha comenzado lo que representa la quinta jornada del torneo Clausura de la Liga Nacional hondureña.

El partido que abrió el telón de esta jornada con cinco juegos fue en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz con el choque entre el Génesis PN ante el Motagua.

Motagua hizo pedazos a Génesis PN en La Paz: Rodrigo de Olivera anotó hat-trick de goles

Los dirigidos por el portugués Fernando Mira llegaban de dos derrotas y misma cantidad de empates al hilo, ahora fueron goleados 0-5 por el Motagua de Javier López.

Resultado que hizo posiciones en la tabla del torneo Clausura, ya que los azules se han colocado como segundos, desplazan a Olimpia y se acercan al líder Real España.

Tabla de posiciones de Honduras

Quinta jornada

Génesis 0-5 Motagua
Choloma 0-0 Olancho (En juego)
Juticalpa - Real España 7:30 PM
Jueves
UPN - Victoria 5:15 PM
Marathón - Platense 7:30 PM

Gian Carlos Castañeda
Gian Carlos Castañeda
Periodista

Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Publicidad. Periodista deportivo desde el 2013 y en grupo OPSA desde el 2016. Encargado de la sección de Deporte en la página web de Diario El Heraldo.

