Olimpia fracasa en Concachampions al ser eliminado en primera fase ante América

El equipo hondureño planteó un partido ordenado en defensa, aunque con muchas dificultades para generar peligro en ataque. De hecho, los albos apenas lograron un disparo a la portería defendida por Luis Malagón en todo el encuentro, reflejo de lo complicado que resultó inquietar al conjunto mexicano.

Ciudad de México. - Olimpia empató sin goles ante el América en territorio mexicano, pero el resultado no le alcanzó para seguir con vida en la Concacaf Champions Cup. El conjunto azulcrema avanzó a la siguiente ronda gracias al triunfo 2-1 en el marcador global, dejando al León eliminado en la primera ronda del torneo internacional.

En el desarrollo del partido, América avisó muy temprano. Al minuto 2, Brian Rodríguez había marcado un gol con un potente zurdazo, pero la acción fue invalidada por fuera de juego. Más adelante, al 8’, el mismo Rodríguez volvió a desbordar por la banda derecha y sacó un remate que pasó cerca del poste del arco defendido por Édrick Menjívar.

Olimpia tuvo su mejor oportunidad al minuto 55, cuando Edwin Rodríguez sacó un potente disparo desde fuera del área que obligó a Luis Malagón a intervenir con una gran atajada. Antes, al 49’, el América estuvo cerca de abrir el marcador con un derechazo de Rodrigo Dourado tras un tiro de esquina, pero el balón se estrelló en el travesaño.

Durante varios pasajes del encuentro, el conjunto merengue no logró encontrar los caminos hacia el arco rival. En el primer tiempo le costó sostener la pelota y generar profundidad, lo que facilitó el control del juego por parte del América, que manejó los tiempos y buscó ampliar la ventaja en el global.

Pese a la eliminación, Olimpia mantiene un dato positivo en su historial reciente: continúa invicto jugando en México ante el América. El León ganó sus primeros dos partidos en suelo azteca frente a las Águilas y en esta ocasión rescató un empate, aunque esta vez el resultado no fue suficiente para evitar la despedida de la Champions de Concacaf.

Alineaciones

América: 1- Luis Malagón; 5- Kevin Álvarez, 3- Israel Reyes, 4- Sebastián Cáceres, 26- Cristian Borja; 6- Jonathan Dos Santos, 17- Rodrigo Dourado, 20- Alexis Gutiérrez, 28- Erick Sánchez, 7- Brian Rodríguez; 11- Víctor Dávila.

Olimpia: 1- Édrick Menjívar; 15- Kevin Güity, 2- Emanuel Hernández, 3- Facundo Queiroz, 31- Carlos Sánchez; 32- Agustín Mulet, 23- Jorge Álvarez, 8- Edwin Rodríguez, 7- José Mario Pinto; 19. Yustin Arboleda y 9- Jorge Benguché.