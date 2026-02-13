Arbeloa y su mensaje tras goleada de Atlético a Barcelona y da buena noticia del Real Madrid

Madrid, España.- Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, confirmó en rueda de prensa el buen estado del delantero francés Kylian Mbappé, tras dos días al margen por molestias de rodilla, y su presencia ante la Real Sociedad, un equipo "invicto" desde que cambió de técnico.

"El ritmo que lleva la Real Sociedad y lo bien que lo está haciendo con su nuevo entrenador, está invicto, jugando contra rivales como Barcelona y Atlético de Madrid", resaltó el técnico madridista. "Les conocemos muy bien, sabemos de sus peligros y de la dificultad del partido. Nos tocará dar nuestro mejor nivel y el máximo esfuerzo para sacar los tres puntos".

Para el encuentro en el Santiago Bernabéu cuenta Arbeloa con Mbappé. Confirmó que, pese a estar dos días fuera del grupo durante la semana por precaución, el francés está en condiciones de jugar. "Kylian está bien, ha entrenado con el grupo y está disponible para el partido de mañana".

Arbeloa, que no quiso referirse a la Superliga ni a la semifinal de Copa entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, de forma extensa entró en la cena de equipo celebrada por sus jugadores en la noche del martes, con toda la plantilla presente y sin el cuerpo técnico. "No tengo nada que comentar del partido de anoche, preguntarle al Barcelona y Flick".

El entrenador del Real Madrid recordó su etapa de jugador y extrajo una conclusión positiva enfocando a la unión del vestuario: "Me gusta verles unidos. Es una de las cosas en las que más he insistido desde mi llegada. Lo importante de estar juntos para las situaciones que nos tenemos que enfrentar. Verles cenar juntos me hace muy feliz. El martes se hizo un gran entrenamiento, muy intenso. Desde ahí yo encantado de que cenen todas las veces que quieran. Para mí, va a ser bueno. Echo de menos las que tenía en mi época. Cristiano también venía mucho", recordó.

Con un mes en el banquillo del primer equipo, se le preguntó por un balance que no hizo, pero bromeó sobre su aspecto, en referencia al desgaste que sufre cualquier entrenador que dirige al Real Madrid.

"No estoy para hacer balances. El antes y el después ya lo vi. No me ha durado ni un mes. Estoy muy feliz, tranquilo, comiendo mucho por si acaso, con mucha energía para lo que viene. Es una suerte estar en el Real Madrid, ser entrenador del mejor equipo del mundo y lo voy a disfrutar hasta el último día", valoró.

Por último, defendió el nivel de Dean Huijsen en una etapa de irregularidad y valoró el esfuerzo realizado por Raúl Asencio, jugando con un problema de tibia ante la carencia de centrales.

"Tanto Dean como Raúl demuestran la personalidad que tienen. No es nada fácil ser defensa en el Real Madrid, sé de lo que hablo. Son muy diferentes pero nos dan muchas cosas y les veo preparados, siendo conscientes de la importancia que tienen en el equipo", sentenció.