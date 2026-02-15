Romell Quioto sigue encendido en Arabia: Así fue el cuarto gol del hondureño con Al Faysaly

Harmah, Arabia Saudita.- El delantero hondureño Romell Quioto volvió a ser protagonista en el fútbol del extranjero al marcar su cuarto gol con el Al Faysaly, esta vez con un espectacular tiro libre en la goleada de su equipo frente al Al Anwar. El atacante catracho firmó una auténtica joya que destacó en el compromiso.

La anotación llegó mediante un soberbio derechazo de pelota parada, ejecutado con potencia y colocación, imposible para el guardameta rival. El disparo se coló en el arco para sellar una actuación que volvió a poner al hondureño en los reflectores.

Con este tanto, Quioto alcanzó su cuarta anotación en apenas cinco partidos disputados con su nuevo club, confirmando el buen momento que atraviesa desde su llegada. Su aporte ofensivo ha sido clave para que el equipo mantenga una racha positiva en la competición. El triunfo permitió al Al Faysaly escalar hasta la sexta posición en la tabla, ubicándose en el último puesto que da acceso a los Playoffs de Ascenso. El conjunto empieza a meterse de lleno en la pelea por subir de categoría, un objetivo que parecía lejano semanas atrás.