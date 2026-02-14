Arbeloa se rinde ante Vinicius Jr y explica ausencia de Mbappé

Madrid, España.- Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, explicó la ausencia este sábado contra la Real Sociedad del francés Kylian Mbappé, quien arrastra molestias en la rodilla izquierda, pero que “está muy bien”, a pesar de lo que “no” quisieron “correr riesgos” para que pueda estar al 100% en la visita al Benfica del próximo martes, en la fase previa a los octavos de final de la Liga de Campeones. “Mbappé está muy bien. Lleva con estas pequeñas molestias durante bastante tiempo y está haciendo esfuerzos para salir al campo, por lo que hoy no quisimos correr riesgos de cara al partido del martes”, señaló en rueda de prensa.

Además, ponderó la aparición de Dani Carvajal en el equipo, tras no tener minutos el pasado domingo en Mestalla. “El primer paso lo ha dado hoy. Los 30 minutos han sido muy buenos y ha recibido una ovación del estadio que merece. Tanto él como Trent no están para jugar 90 minutos cada tres días, así que necesitamos a los dos”, señaló.