¿Qué necesita Real Madrid para clasificar a octavos de final de Champions League?

Madrid, España.- El Real Madrid tomó ventaja en la serie de ‘playoff’ de la UEFA Champions League tras vencer 0-1 al Benfica en Lisboa, gracias a un gol de Vinícius Júnior. El tanto del brasileño en el minuto 50 le permitió al conjunto blanco dar un paso importante rumbo a la siguiente ronda, en una eliminatoria marcada también por la tensión dentro y fuera del campo.

El encuentro de ida estuvo cargado de polémica. Tras el gol, el partido se detuvo momentáneamente luego de que "Vini" denunciara haber recibido un insulto racista por parte del argentino Gianluca Prestianni, lo que llevó al árbitro a activar el protocolo antirracismo. Además, el técnico José Mourinho fue expulsado en los minutos finales, por lo que no podrá estar en el banquillo en el duelo de vuelta en el estadio Santiago Bernabéu.

¿Qué necesita el Real Madrid para avanzar?

De acuerdo con el reglamento vigente de los 'playoffs' de la Champions League: -Clasifica directamente si gana el partido de vuelta en el Bernabéu.