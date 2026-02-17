  1. Inicio
  2. · Mundo

Venezuela recibe 110 repatriados desde Miami tras acuerdo migratorio con EE UU

Un avión con 110 venezolanos aterrizó en Maiquetía desde Miami, sumando 112 vuelos de repatriación bajo el acuerdo migratorio suscrito con EE UU

  • Actualizado: 17 de febrero de 2026 a las 15:38
Venezuela recibe 110 repatriados desde Miami tras acuerdo migratorio con EE UU

Llega a Venezuela un avión con 110 migrantes desde Estados Unidos.

Foto: redes sociales

Caracas, Venezuela.- Un avión con 110 migrantes repatriados desde Estados Unidos llegó este lunes a Venezuela proveniente de la ciudad de Miami, como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, el programa estatal que gestiona los retornos al país suramericano, y el acuerdo migratorio suscrito el año pasado con Washington.

El Ministerio de Interior y Justicia informó en su cuenta de Instagram que llegaron 92 hombres y 15 mujeres, además de un adolescente y dos niños.

"Fueron recibidos por los órganos de seguridad ciudadana y las diferentes instituciones para aplicar los protocolos de atención correspondientes", indicó la cartera de Estado.

Florida ha detenido a 10,400 migrantes de Centroamérica, México y Venezuela en ocho meses

El avión fue operado por la aerolínea estadounidense Global Crossing, y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Según informó la institución, se trata del vuelo 112 de repatriación desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio a finales de enero del año pasado, que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

"Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno bolivariano de garantizar el regreso de aquellos venezolanos que se enfrentan a condiciones adversas en el extranjero", agregó el ministerio.

El pasado 13 de febrero, retornaron al país 109 migrantes desde Estados Unidos, en un avión que salió de Miami. EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias