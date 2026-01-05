Florida ha detenido a 10,400 migrantes de Centroamérica, México y Venezuela en ocho meses

Miami, Estados Unidos.-El operativo 'Tidal Wave' (Maremoto) de Florida suma 10,400 migrantes detenidos, en su mayoría de México, Centroamérica y Venezuela, desde que comenzó hace ocho meses para cooperar con la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes el gobernador del estado, Ron DeSantis.

"Esta es la mayor operación conjunta de aplicación de la ley de inmigración en la historia del ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), y estamos orgullosos de que continuará aquí en Florida", señaló el mandatario estatal, del Partido Republicano, en una conferencia en Sanderson, norte del estado.

Guatemala es el origen del mayor número de detenidos (3.435), seguido de México (3.331), Honduras (1.353), El Salvador (312) y Venezuela (también 312), precisaron las autoridades de Florida, que no detallaron el origen del resto.

Casi dos tercios de los arrestados, el 63 %, tenían una sentencia criminal o una detención previa, incluyendo agresores violentos, pandilleros, delincuentes sexuales, fugitivos e individuos que "representan una amenaza pública seria", según una infografía compartida por DeSantis.