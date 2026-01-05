  1. Inicio
Venezuela está "en tranquilidad" tras disparos cerca del palacio presidencial

Versiones no confirmadas de usuarios de redes sociales daban cuenta de la posible presencia de drones en las inmediaciones de la sede presidencial

  • Actualizado: 05 de enero de 2026 a las 20:11
Caracas, Venezuela.- Fuentes gubernamentales aclararon este lunes que las fuertes ráfagas de disparos escuchadas por diversos testigos cerca del palacio presidencial de Venezuela, en Caracas fueron debido a unos drones que sobrevolaron sin permiso y aclararon que el país "se encuentra en total tranquilidad".

Fuertes ráfagas de disparos se escucharon la noche de este lunes en los alrededores del Palacio de Miraflores, la sede del Ejecutivo de Venezuela, según dijeron distintos a testigos a EFE.

De momento, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre el hecho

.En redes sociales circularon de inmediato videos en lo que se escuchan los disparos, mientras que testigos aseguraron a EFE que en los alrededores se oía el paso de numerosos motoristas.

Versiones no confirmadas de usuarios de redes sociales daban cuenta de la posible presencia de drones en las inmediaciones de la sede presidencial.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

