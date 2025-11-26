Venezuela asegura que EEUU pidió "permisos especiales" para enviar un vuelo de migrantes

La cartera de Estado criticó que la solicitud de permisos se diera mientras EE.UU. "insta a las aerolíneas extranjeras a suspender vuelos hacia Venezuela", luego de que el pasado viernes la Administración Federal de Aviación de ese país recomendara "extremar la precaución" al sobrevolar territorio venezolano y el sur del Caribe ante "una situación potencialmente peligrosa en la región".

Caracas, Venezuela.- El Ministerio de Transporte de Venezuela aseguró este miércoles que Estados Unidos solicitó "permisos especiales" para operar "rutas de repatriación con aviones estadounidenses", luego de que la nación suramericana informara hoy sobre la llegada de una aeronave de Eastern Airlines con 175 migrantes deportados.

"La llegada de esta aeronave demuestra la seguridad de nuestro espacio aéreo, pese a la narrativa que quiere vender el Gobierno del presidente Donald Trump, imponiendo restricciones a las líneas aéreas extranjeras que mantienen vuelos comerciales hacia Venezuela", señaló el Ministerio en una publicación de Instagram.

El Gobierno anticipó que "en los próximos días se espera la llegada de nuevos vuelos" a Venezuela "bajo el mismo esquema de repatriación", en momentos de crisis por la cancelación en cascada de vuelos internacionales al país suramericano.

Desde el sábado, varias aerolíneas han suspendido sus vuelos en Venezuela, como las españolas Air Europa, Plus Ultra e Iberia, así como la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña Gol y la suramericana Latam.

Por el momento, mantienen sus operaciones en Venezuela Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, así como las compañías locales Avior y Conviasa (estatal).

Las venezolanas Laser y Estelar informaron este martes la suspensión de sus vuelos con destino a Madrid hasta el 1 de diciembre, luego de los avisos emitidos por la Autoridad Aeronáutica de España (AESA).