Mbappé pide dura sanción contra Prestianni por comentarios a Vinicius

Lisboa, Portugal.- El francés Kylian Mbappé pidió a UEFA la sanción más dura para el argentino Gianluca Prestianni, jugador del Benfica que presuntamente realizó un insulto racista a Vinicius Jr., que detuvo el partido ante el Real Madrid durante diez minutos, y denunció que le llamó "mono" cinco veces tapándose la boca con su camiseta. "Lo que he visto es muy claro, el número 25 ha dicho cinco veces a Vini que eres un mono. Cada uno da su opinión pero nosotros damos la información y todos tenemos que ir en la misma dirección. No se puede aceptar este tipo de actitud. Es maravilloso jugar la Champions pero dar este tipo de imagen es terrible para el fútbol mundial", denunció en la zona mixta del Estadio Da Luz.

"Le he dicho racista porque lo pienso. Solo hay que ver su cara que fue listo porque se escondió tras la camiseta para esconder sus labios pero la cara no miente. Este tipo de humano no es compañero de profesión. Este tipo de cosas no las dejamos pasar. Este jugador es joven, no puede tener la libertad de decir este tipo de cosas en un campo de fútbol. Es un gran problema y veremos qué va a pasar", añadió. Mbappé reconoció que Vinícius "está muy triste" tras sufrir un nuevo capítulo de racismo y ensalzó su partido "con un gol maravilloso que dio la victoria".