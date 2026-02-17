  1. Inicio
Arbeloa respalda a Vinicius: "Tenemos que erradicar el racismo del fútbol"

El entrenador del Real Madrid se refirió a la polémica en la que se vio envuelto el brasileño con Prestianni, señalando que el '7' merengue se encuentra tranquilo

  • Actualizado: 17 de febrero de 2026 a las 16:48
Arbeloa respalda a Vinicius: Tenemos que erradicar el racismo del fútbol

Arbeloa controlando a Vinicius tras el incidente en Lisboa.

 Foto: EFE

Lisboa, Portugal.- Tras el final del partido entre Benfica y Real Madrid, Álvaro Arbeloa se refirió a la polémica en la que se vio envuelto Vinicius Jr., quien acusó al futbolista argentino Gianluca Prestianni de haber proferido insultos racistas en su contra.

El técnico del Real Madrid defendió al brasileño, pidió a la prensa preguntarle al jugador del cuadro luso qué fue lo que dijo e hizo un llamado a erradicar los comportamientos racistas del mundo del fútbol.

Burla contra Vinicius y activó protocolo FIFA; Mourinho explotó en Champions y Real Madrid sonríe

"Vini está bien, tranquilo. Es algo que no le gusta a nadie, es al jugador del Benfica al que hay que preguntarle lo que ha dicho. Es algo que tenemos que erradicar del mundo del fútbol y si los futbolistas no son los que ponen remedio a esto es muy complicado", dijo Arbeloa a los medios en el Estadio Da Luz.

"¿Si le creo eso a Vini? Hombre, claro que le creo a Vini, nunca dudaría de él. Debería haber tolerancia cero con el racismo. Esto no puede pasar en 2026. Es una vergüenza", agregó en la conferencia de prensa.

Por otra parte, el también exfutbolista se mostró satisfecho con el partido que ofreció su equipo esta tarde, reiterando que merecieron mejor suerte sobre la cancha.

¿Qué necesita Real Madrid para clasificar a octavos de final de Champions League?

"Lo primero que quiero de mi equipo es que sea sólido, que sea serio, la constancia que hemos tenido y luego hemos dominado, hemos merecido más goles de los que nos llevamos a casa", declaró.

"Este es el Real Madrid que todos los madridistas queremos. Si comparamos nuestro rendimiento de hoy con el de hace tres semanas en este mismo estadio, podemos ver cuánto hemos mejorado", concluyó de forma optimista.

