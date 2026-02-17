Arbeloa respalda a Vinicius: "Tenemos que erradicar el racismo del fútbol"

Lisboa, Portugal.- Tras el final del partido entre Benfica y Real Madrid, Álvaro Arbeloa se refirió a la polémica en la que se vio envuelto Vinicius Jr., quien acusó al futbolista argentino Gianluca Prestianni de haber proferido insultos racistas en su contra. El técnico del Real Madrid defendió al brasileño, pidió a la prensa preguntarle al jugador del cuadro luso qué fue lo que dijo e hizo un llamado a erradicar los comportamientos racistas del mundo del fútbol.

"Vini está bien, tranquilo. Es algo que no le gusta a nadie, es al jugador del Benfica al que hay que preguntarle lo que ha dicho. Es algo que tenemos que erradicar del mundo del fútbol y si los futbolistas no son los que ponen remedio a esto es muy complicado", dijo Arbeloa a los medios en el Estadio Da Luz. "¿Si le creo eso a Vini? Hombre, claro que le creo a Vini, nunca dudaría de él. Debería haber tolerancia cero con el racismo. Esto no puede pasar en 2026. Es una vergüenza", agregó en la conferencia de prensa. Por otra parte, el también exfutbolista se mostró satisfecho con el partido que ofreció su equipo esta tarde, reiterando que merecieron mejor suerte sobre la cancha.